賴清德水安宮參香 揭邀蔡其昌任民進黨立院總召內幕

總統賴清德今日到台中南屯水安宮參香，並親揭邀蔡其昌擔任民進黨團立院總召內幕。（記者廖耀東攝）

總統賴清德今日下午到台中南屯水安宮參香，賴清德說，被關心「總統這陣子很辛苦」、「立法院這樣甘有法度」，他曝已經「想出一個妙計」，就是把立委蔡其昌請進立法院當總召，他說強調，立法院就是需要對國政清楚了解、有協調能力又彎得下腰且會講話的人，請蔡其昌當總召後「卡順啊」。

賴清德參香後說，今日來為人民祈福，風調雨順，也祈求庇佑民進黨台中市長參選人何欣純順利高票當選台中市長，國家預算、國防預算要通過需要人民的力量，何欣純要「開紅盤」也需要大家的力量、大力支持，民進黨市議員提名人也要讓他們都高票當選，繼續為大家打拚。

請繼續往下閱讀...

賴清德話鋒一轉指出，被關切「總統這陣子很辛苦」、「立法院這樣甘有法度」，賴清德笑稱，他「想出一個妙計」，「把蔡其昌請進立法院當總召」，引來全場笑聲加掌聲。

賴清德說，蔡其昌瞇瞇眼又總帶著笑容，「立法院就是需要對國政清楚了解、有協調能力且彎得下腰又會講話的人」，他當總召後「卡順啊」（台語：比較順了）。

他說，很感謝蔡其昌被他拜託到立法院當總召時義不容辭，只說「總統一句話，我絕對聽你的」，讚蔡其昌有膽識外又有風度，蔡其昌同意到立法當總召又對他說「中央交給我負責、地方交給何欣純打拚，他會全力支持」。

賴清德說，這就是團結的台中市、團結的民進黨，要大家掌聲肯定蔡其昌。

今年2月民進黨立法院黨改選，已擔任25年總召的立委柯建銘卸任，改由蔡其昌接棒，當時外傳是賴清德展現「德意志」的結果，賴清德今日自曝邀請蔡其昌出任總召的過程再引關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法