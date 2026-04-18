民眾黨提修國民年金法5大方向 擬納全職育兒者、刪配偶連帶罰則

民眾黨立委邱慧洳表示，制度的目的，是撐住需要被照顧的人，不論是長者，還是正在為下一代付出的照顧者，都不該被忽略。（記者羅國嘉攝）

面對通膨、房價翻倍與少子女化衝擊，現行國民年金制度遭指保障失靈且缺乏公平性。台灣民眾黨立法院黨團日前提出《國民年金法》部分條文修正草案，將「全職育兒者」納入經濟支持對象，並主張刪除長年引發爭議的「配偶連帶繳納罰則」；針對年金領取門檻，草案提議大幅調升不動產限額至1025萬元，並增訂扣除「個人唯一且自住」房地認定、建立隨物價與地價連動的動態調整機制。

民眾黨立委邱慧洳指出，現行的國民年金制度已經跟不上時代，從配偶連帶繳納罰則引發的不公平爭議，到老年基本保證年金門檻長期未調整、給付金額多年未檢討，都讓制度的公平性與保障弱勢的功能大打折扣。同時，在少子女化加劇的當下，年輕人敢不敢生、養不養得起，已經成為整體社會的問題，這樣的缺口，不只讓家庭壓力加重，也直接影響生育選擇。

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邱慧洳表示，法律應該與時俱進，因此黨團提出《國民年金法》部分條文修正草案，從制度進行全面檢討，像是「新增全職育兒者保障」，針對因照顧未滿5歲幼兒，或未滿12歲領有身障證明子女，而無法投入職場的父或母，提供基本經濟支持、「刪除配偶連帶繳納罰則」落實憲法平等原則，避免對婚姻形成變相懲罰。

另外同時「調整年金門檻」將所得門檻從50萬元調高至60萬元，不動產門檻則由500萬元大幅調整為1025萬元、增訂扣除「個人唯一且自住」房地認定，回歸基本居住需求、建立動態調整機制，將所得門檻隨高齡家庭消費者物價指數調整；財產門檻參照「土地現值」變動調整，並每2年檢討一次，加強領取年金弱勢民眾基本生活保障，讓制度更能即時反映生活成本。

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