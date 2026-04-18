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    首頁 > 政治

    參與淡水媽遶境 李四川：用做工程精神為地方拚建設

    2026/04/18 15:55 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（左三）參加淡水媽遶境，與前行政院長蘇貞昌（右）同台。（李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（左三）參加淡水媽遶境，與前行政院長蘇貞昌（右）同台。（李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川18日一早前往淡水區，先後至竹林慈玄宮與福佑宮參拜祈福，並出席地方盛事「淡水媽」遶境活動，新北市副市長劉和然、前行政院長蘇貞昌及跨黨派民代也到場共襄盛舉，並一同恭請媽祖登轎起駕，李四川表示，會用做工程的精神，繼續守護淡水、為淡水拚建設。

    李四川17日晚間才到台中參加大甲媽起駕活動，18日一早先到竹林慈玄宮參拜，受到鄉親熱烈歡迎，李四川表示，自己雖然「卡憨慢講話」，但做工程的人講求的就是腳踏實地，沒有別的秘訣，他指出，從過去台北縣副縣長到新北市副市長期間，包括已通車的淡海輕軌、即將通車的淡江大橋，以及正在施工中的淡北道路，都是各界一步一腳印拚出的成績，他承諾，未來將繼續用做工程的態度解決問題，絕不隨便開空頭支票。

    隨後，李四川趕赴淡水福佑宮參加遶境祈福，民進黨新北市長參選人蘇巧慧行程滿滿，由父親蘇貞昌代表到場，一恭請媽祖登轎起駕。

    李四川向「淡水媽」誠心祈求國泰民安，也特別感謝福佑宮長期對社會公益與弱勢救濟的貢獻，以及地方善心民眾的付出，讓淡水家家戶戶安居樂業，他對此表達最高敬意與謝意。

    李四川最後感性強調，市政建設是一場接力賽，就像他過去參與的各項工程，都是不分顏色共同努力的成果，他也會持續走進基層，用行動實踐對市民的承諾。

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