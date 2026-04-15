民眾黨被酸爆！呂捷「西瓜鳳梨芭樂」譬喻引網笑爛：爛得太整齊

李貞秀。（記者塗建榮攝）

中配李貞秀遭開除黨籍後，昨上節目開嗆民眾黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人，稱黨中央、黨團聯手施壓她離開，陳智菡昨酸李有「被害妄想症」。對此，補教名師呂捷昨透過直播嗆說「她有被害妄想症，妳還叫她來當立委？」臉書粉專轉發這段畫面後掀起大量網友議論，有網友直呼「不爛的不會進入民眾黨」。

粉專「Mr.柯學先生」今日節錄一段呂捷評論民眾黨直播影片。

請繼續往下閱讀...

呂捷在YT直播表示，他之前就跟大家講過，民眾黨做很多事情不是為了福國利民。他做的很多事情，第一個：柯文哲的利益，第二個：就是抓住那8％；第三：製造麻煩給國家。國家是大家的，不能這樣「黑白舞」（台語：胡鬧）。

呂捷說，有看到記者訪問陳智菡，他們先講李貞秀有「被害妄想症」，「那她有被害妄想症，妳還叫他來當立委？該吃藥的是妳，妳知道嗎？」

呂捷直言，「這是國家耶！這不是說2個人開一間麵攤。怎麼有這麼好笑的黨？她才當70天的立委，表現不如預期所以換掉，你們這一批立委，每一個都跟她一樣70天，哪一個表現符合預期？」

呂捷酸說，「（民眾黨）怎麼有辦法聚得這麼整齊？「爛」得這麼整齊，西瓜、鳳梨、芭樂全部裝在一起。有看過爛的，但是沒看過爛得這麼整齊的，找不到一個正常的」。

消息曝光後，網友紛紛留言開酸，有人說「哈哈哈哈…真的整組爛到很整齊」、「連稍微正常一點的都沒有！」、「本來心情不好，看到這段逗我笑了」、「一樣爛才會在一起，萬中選一」、「西瓜鳳梨芭樂，全部裝在一起，這比喻太傳神、好笑了」。

另，陳智菡今受訪直言，李攻擊她「不是一兩天」，與其罵人不如在節目上爭取中配權益，強調李既已除籍，「任何繳交的責任額都會退還」。

相關新聞請見︰

李貞秀嗆黃國昌「還她20萬」 陳智菡：已除籍責任額會全退

李貞秀控「誆稱我要5000萬」 陳智菡酸：被害妄想症

被館長嗆「背骨仔」上綠媒節目 李貞秀：親藍、白媒體不給她機會

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法