穿中山裝祝福賴清德出訪順利 鄭麗文喊：麗文可以等你回來

國民黨主席鄭麗文訪中返台首次召開中常會，她今天特別穿著中山裝出席。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文訪中返台首次召開中常會，她今天特別穿著中山裝出席。她致詞時特別表達對於賴清德總統將出訪非洲的祝福，祝福賴總統出訪順利圓滿，「麗文可以等你回來」；就算賴總統不願意談，但國內憲政僵局也片刻都不該再耽擱了，她還是非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，希望賴總統能夠聽見。

鄭麗文表示，她出訪前也多次強調，兩岸的事務絕對不是國民黨的專利，「我們願意打前鋒，我們願意在荊棘滿布、沒有人相信的時刻，勇敢地踏出第一步」。但她在大陸時也說過，路是人一起走出來的，所以她非常的期待不分朝野，才是台灣應該一起團結、共同努力的目標，免於政府的摧殘，讓台灣的下一代都能夠追逐自己的夢想。

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鄭麗文說，她在見習近平的時候，習也表達了在「九二共識、反對台獨」的基礎上，所有台灣的黨派，他都張開雙臂誠摯歡迎。她希望台灣的內耗早一天停止，無謂的惡鬥早一日平息，每次看到國民黨立法院黨團的戰將們，她都非常地心疼，這麼優秀的問政人才，不應該把他們的時間精力浪費在這些無謂的惡鬥、內耗裡。

鄭麗文說，她願意再一次誠懇地希望民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見與得失，為了整個國家民族的未來，為了和平的大業，起碼在台灣的內部，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？

鄭麗文重申盼與賴總統會談

「我也非常由衷地祝福賴總統這一次的出訪一切順利圓滿，麗文可以等你出訪回來」。鄭麗文說，就算賴總統不願意談，但國內憲政僵局也片刻都不該再耽擱了，這麼多重要的法案必須推行，所以她還是非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，希望民進黨的朋友們、賴清德總統能夠看見、聽見來自她誠摯的、12萬分的誠意。

鄭麗文強調，要讓台灣的民主可以繼續地深化、鞏固，順利地運作下去，「如果您真的在乎、愛護台灣的民主成就，請你們不要再做傷害台灣民主的事情」。

鄭麗文說，所有有助於台灣民主、內部團結、兩岸和平的事情，她都願意做，兩肋插刀、在所不惜；所有對台灣的民主、台灣的和解、台灣的發展、兩岸的和平有幫助的人，她都願意見。

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