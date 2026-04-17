郁方批剴剴案社工輕判點名林月琴 網友質疑反被嗆：你是她的人

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴」，兒福聯盟社工陳尚潔被依過失致死罪判2年。郁方怒批「不管判幾年，對我們來講都是輕判」，並點名民進黨立委林月琴等人，引發網友議論。（資料照）

保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴」，兒福聯盟社工陳尚潔目睹剴剴身上有多處瘀傷，被認定反而幫劉彩萱找藉口安撫剴剴外婆，導致剴剴錯失救援機會，台北地院昨依過失致死罪判陳女2年刑期。知名女星郁方怒批「不管判幾年，對我們來講都是輕判」，並點名民進黨立委林月琴等人，引發網友質疑，為何追著林月琴罵卻完全不提王育敏、蔣萬安，許多網友紛紛到她社群版面留言，不料卻被跳針回嗆「你是林月琴的人嗎？」、「你到底是誰！林月琴的人喔」

台北地院昨依照過失致死罪判處陳尚潔有期徒刑2年，偽造文書部分無罪，可上訴。宣判完畢後，知名女星郁方怒批「不管判幾年，對我們來講都是輕判」，郁方稱「我不知道今天我們不來，有誰會來？林月琴立委、林志嘉董事長（兒福聯盟文教基金會董事長）、鄭麗珍（台大社工系名譽教授，已退休）、馮燕教授（台大社工系名譽教授，已退休），你們真的就是『大鯨魚』，吃了社會的『小蝦米』」。

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郁方也強調，「不要忘了，兒福是非營利組織，請不要用營利組織的概念去經營」、「請大家不要再捐款給兒福，在他們沒有真誠的道歉、真誠的改進之前」。

不過郁方點名林月琴卻完全不提前兒福聯盟董事、藍委王育敏，昨晚就引發許多網友在社群議論，甚至成為Threads上的熱門趨勢標籤。今晨6點多郁方又貼出一張截圖，並框出上頭顯示「董事長林志嘉、董事林月琴」，她還發文稱「早上醒來快點把夢境寫下，就不會忘記，好像有個小天使來跟我說謝謝，跟我說他已經到了一個愛她的媽媽的家庭，是不是陳尚潔家？好像是耶？這一世欠你的，老天爺都會還你」。

針對這則疑似帶有暗示性的發文，網友也質疑其截圖是某個組織的董事會名單，還特別把林志嘉跟林月琴委員圈出來，但經網友查證那是「靖娟兒童安全文教基金會」的變更登記公告，根本不是兒福聯盟的董事名單，許多網友雖留言提醒，但郁方也不解釋只是回嗆，甚至聲稱「請不要一直談政治」、「她和林志嘉互相交叉所有的社福團體」，讓網友質疑「這不叫無知這根本是充滿惡意」、「不談政治，為什麼一直咬民進黨的林月琴，就是在政治操作啊」。

也有網友發現，有網友提醒她林月琴不是兒福聯盟的，但郁方卻不斷跳針回嗆「你是林月琴的人嗎？」、「那你就是林月琴的人啊」，讓網友質疑「追著林月琴罵完全不敢提到王育敏」、「王育敏、蔣萬安，這兩個人名字都不敢提出來」。

後續郁方則是又在臉書發文稱「你們想罵誰就自己去罵！為什麼我要幫你們駡，我又不是立法委員。」但針對網友指出「你是公眾人物，要罵人請有所本，國民黨王育敏你罵過了沒？林月琴你拿出來鞭是什麼意思？你是挑事還是挑顏色在罵的？」郁方仍持續嗆「你到底是誰！林月琴的人喔」、「你倒是叫她說說，為什麼要串連全國大學社工系道德綁架？」針對網友質疑「妳承認妳亂罵人嗎？」郁方則強硬表示「沒有，我都罵對人」。

郁方點名林月琴卻完全不提前兒福聯盟董事、藍委王育敏，昨晚就引發許多網友在社群議論，有網友提醒她林月琴不是兒福聯盟的，但郁方卻不斷跳針回嗆「你是林月琴的人嗎？」、「那你就是林月琴的人啊」。（圖擷自臉書）

今晨6點多郁方又貼出一張截圖，並框出上頭顯示「董事長林志嘉、董事林月琴」，網友質疑該圖為「靖娟兒童安全文教基金會」的變更登記公告，根本不是兒福聯盟的董事名單，但郁方仍不接受。（圖左擷自郁方臉書，圖右擷自網路，本報合成）

針對網友指出「你是公眾人物，要罵人請有所本，國民黨王育敏你罵過了沒？林月琴你拿出來鞭是什麼意思？」郁方仍持續嗆「你到底是誰！林月琴的人喔」、「你倒是叫她說說，為什麼要串連全國大學社工系道德綁架？」（圖擷自臉書）

郁方點名林月琴卻沒提前兒福聯盟董事、藍委王育敏，昨晚就引發許多網友在社群議論，但郁方回應的態度十分強硬。（圖擷自臉書）

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