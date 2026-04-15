李貞秀控「誆稱我要5000萬」 陳智菡酸：被害妄想症

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨酸李貞秀有「被害妄想症」。（記者劉信德攝）

被民眾黨中評會除籍的前中配立委李貞秀，指控黨中央、黨團聯手施壓她離職，正式開槓黨主席黃國昌。黃國昌昨批評李多次要錢、應「自重」別再說謊，李反批黃「一派胡言」、「偽君子」，還踢爆黨內誆稱她向黨索要五千萬元、主動提出黨為她離職「補償」；民眾黨昨否認李的指控，立院黨團主任陳智菡還酸李有「被害妄想症」，籲發言應具基本公信力。

李貞秀前天遭中評會開除黨籍後，隨後於社群發布聲明，嚴正控訴黨中央、黨團聯手以不正常管道施壓離職，強調她不要錢、職位，嚴正拒絕黨的不實指控。

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黃國昌爆李討錢：不只一次

黃國昌昨表示「非常遺憾」，基於李貞秀與前黨主席柯文哲懇談後願辭不分區立委，他和陳智菡、黨團總召陳清龍、秘書長周榆修等人在七日黨團晨會後與李討論辭職後續事宜；不料李開口要黨提供她立委剩餘任期薪水、租金等福利，且「不只一次」。黃透露，李在協調期間曾酸「黨連這點錢都拿不出來，我看不起你們」，他除深感難過，也直言「絕不可能答應這樣要求」。

黃重申，立法院不分區立委「不是來當官的、是來做事的」，應為民眾爭取權益而非自身權益，反批李要錢辭立委的行徑，更敬告李「自重」、別再繼續說謊，否則傷害的不僅是黨，「對她個人而言恐怕也不是好事」。

李貞秀指陳清龍說「會補給妳」

李貞秀昨午於電視節目爆料，指控陳智菡曾偕黃國昌、周榆修等人要她赴中放棄國籍，更私自向媒體誆稱她向黨索要「五千萬元」，作為立委辭職「分手費」；陳清龍更曾說，她辭立委是為黨犧牲，「我們該補給妳的會補給妳」，甚至要提供現金，但被她以「黑錢」為由回絕。

對於上述爆料，陳清龍駁斥五千萬元一說「不可能」，尊重李表達意見權利；陳智菡則稱此「子虛烏有」，反指李於七日會議中就提及金錢問題、說她「過去有金錢壓力，就任前連卡費都繳不出來」，與會人士才追問李的確切意思；更呼籲李作為前民代，發言應具基本公信力，切勿「被害妄想症」散布不實訊息。

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