被館長嗆「背骨仔」上綠媒節目 李貞秀：親藍、白媒體不給她機會

遭民眾黨除籍的中配立委李貞秀，今（15）日上午於委員辦公室外接受媒體訪問。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀日前遭中評會開除黨籍，在李聲明遭黨中央聯手施壓離職後，引發黨主席黃國昌回批她說謊、要她「自重」；李更不甘示弱上電視節目爆料跟黃槓上；對此，與黃交好的館長陳之漢昨晚嗆李「跳反」，上綠媒節目給人利用，李上午回應指稱，她因親藍、白媒體不找她才上綠媒節目，只能把握僅有的發聲管道。

李貞秀13日遭民眾黨中評會開除黨籍，同時失去上任僅70天的不分區立委資格，然而，李過去2天先是指控黨中央聯手施壓她離職，被黨主席黃國昌回嗆說謊後，再上節目接連爆料、嗆黃是「偽君子」，更同時攻擊黨團主任陳智菡、北市議員參選人許甫是黨內「蛀蟲」，引發黨內互打的茶壺風暴。與黃交好的陳之漢昨晚直播更批李遭除籍不到一天就上綠媒節目，是「背骨仔」。

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李貞秀今（15）日上午回應稱，現在除了偏綠媒體給她發聲管道，「沒有任何藍營、或者是比較偏白營友好的平台給我機會」，只好掌握僅有的頻道來表達意見；她強調，遭除籍那天原本打算在臉書發完聲明後就不碰政治、不講民眾黨的事情，拒絕了所有媒體邀約，但面對黨中央指控，她必須出面澄清，捍衛她個人清白。

離開立院的下一步 李貞秀：趕快完成畢業論文

對於離開立院的下一步，李笑著進一步說，卸職立委之後，重點是趕快完成畢業論文、拿到畢業證書，「我還要口試，畢竟我已經上了快2年的課」，甚至說把包包賣一賣也可以，還要找房子，但強調這些事情「都需要一點時間」。

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