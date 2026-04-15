法務部台東舉辦首場反賄選記者會 鄭銘謙點出這些挑戰

法務部長鄭銘謙今出席反賄記者會。（記者劉人瑋攝）

台東地檢署今早舉行全國首場反賄選記者會，法務部長鄭銘謙、保護司長洪信旭、最高檢察署長刑泰釗等人到場參與；縣議員林參天抱怨，台東特定地區近來傳出多起竊案，最高一起就損失200萬元，「反賄很重要，民眾被偷痛感很即時，希望都能重視。」

鄭銘謙表示，自己曾在台東任職主任檢察官，小孩也在此出生，身分證開頭字母就是專屬台東人的「V」，再回台東倍感親切，反賄活動也看得出對保護選舉、維護民主的高度重視，不容許金錢、暴力和任何勢力介入。

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再者，網路介選同時是新形態問題。鄭銘謙表示，選舉賭盤透過線上甚至虛擬介選，需有新型態對應，並向上溯源、向下刨根，而利用AI買票或打擊對手需即時澄清、查辦，使其無法發酵。

鄭銘謙表示，要阻斷境外勢力介選，檢察機關與國安資案執法機關合作才能確保選舉乾淨、獨立，才能使民眾感受到司法單位守護台灣民主的決心。

縣議員林參天抱怨，去年底迄今豐年地區掌握到的就5、6起入室竊盜，有商人日結、家中就放有200、300萬現金也被偷光，「警察到底案子辦到哪，人抓到了也不說、偵結起訴也不講，全都推給檢察官和偵查不公開」。

鳴竹炮儀式。（記者劉人瑋攝）

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