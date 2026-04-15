為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    法務部台東舉辦首場反賄選記者會 鄭銘謙點出這些挑戰

    2026/04/15 13:57 記者劉人瑋／台東報導
    法務部長鄭銘謙今出席反賄記者會。（記者劉人瑋攝）

    法務部長鄭銘謙今出席反賄記者會。（記者劉人瑋攝）

    台東地檢署今早舉行全國首場反賄選記者會，法務部長鄭銘謙、保護司長洪信旭、最高檢察署長刑泰釗等人到場參與；縣議員林參天抱怨，台東特定地區近來傳出多起竊案，最高一起就損失200萬元，「反賄很重要，民眾被偷痛感很即時，希望都能重視。」

    鄭銘謙表示，自己曾在台東任職主任檢察官，小孩也在此出生，身分證開頭字母就是專屬台東人的「V」，再回台東倍感親切，反賄活動也看得出對保護選舉、維護民主的高度重視，不容許金錢、暴力和任何勢力介入。

    再者，網路介選同時是新形態問題。鄭銘謙表示，選舉賭盤透過線上甚至虛擬介選，需有新型態對應，並向上溯源、向下刨根，而利用AI買票或打擊對手需即時澄清、查辦，使其無法發酵。

    鄭銘謙表示，要阻斷境外勢力介選，檢察機關與國安資案執法機關合作才能確保選舉乾淨、獨立，才能使民眾感受到司法單位守護台灣民主的決心。

    縣議員林參天抱怨，去年底迄今豐年地區掌握到的就5、6起入室竊盜，有商人日結、家中就放有200、300萬現金也被偷光，「警察到底案子辦到哪，人抓到了也不說、偵結起訴也不講，全都推給檢察官和偵查不公開」。

    鳴竹炮儀式。（記者劉人瑋攝）

    鳴竹炮儀式。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播