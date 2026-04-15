盧秀燕：應討論對虐童、詐欺犯施予鞭刑

台中市長盧秀燕（中）表示，大家可以討論是不是要對施虐、性侵兒童或詐欺犯施予鞭刑。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕上午主持南區兒少家庭福利館開幕式，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣與南區民進黨市議員陳雅惠等數十人陪同，會後，媒體提問立法院通過兒福法修正案，也有藍委主張鞭刑，盧秀燕表示，在刑法中加重實施鞭刑，大家可以討論凝聚社會共識，是不是要對施虐、性侵兒童或詐欺犯施予鞭刑，立法院會聽見大家聲音實施立法。

立法院昨天（14日）三讀通過「兒童托育服務法」，明確規定保母及托育人員虐待或不當對待兒童將加重處罰，台中市立委廖偉翔、黃健豪被外界視為「盧系立委」，也在本週宣布推動「鞭刑公投」，正式提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，盧秀燕說，要感謝立法院通過兒托法，過去對於虐待小朋友刑罰非常輕，也不能公布姓名，立法院聽到地方聲音修法提高刑責，也強制公開施暴者姓名「這是進步立法，特別感謝」。

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盧秀燕表示，有人進一步主張，除了兒托法提高刑責，強制公開施暴者姓名，在刑法中應該加重實施鞭刑，大家可以討論凝聚社會共識，尋求社會司法正義，是不是對於施虐、性侵兒童或詐欺犯施予鞭刑，可以討論立法院會聽見大家聲音實施立法。

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