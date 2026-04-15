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    首頁 > 生活

    桃市平鎮國中學生赴劍湖山畢旅晚餐後腸胃不適 共59人就醫

    2026/04/15 13:37 記者李容萍／桃園報導
    劍湖山世界。（本報資料照）

    劍湖山世界。（本報資料照）

    桃園市立平鎮國中本週辦理畢業旅行，昨（14）日晚間在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，校方接獲反映後啟動緊急應變機制，由隨行主管及師長陪同59位學生就醫治療。

    桃園市政府教育局副局長賴銀奎今（15）日中午表示，根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留置成功大學附設醫院30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食，飯店已安排專屬休息區供不適的學生休養。

    賴銀奎說，為釐清事件原因，校方及相關單位已配合雲林縣衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約求償。

    校方評估學生身體狀況後，預計今天下午1點40分返回學校，車上將由導師與校方醫護人員持續觀測學生健康狀態，教育局已指示學校持續追蹤學生健康狀況。

    賴銀奎強調，學生的健康與安全是校外教學的首要考量，教育局全程掌握後續發展，並要求所有學校在辦理相關活動時，務必嚴格督導餐飲環境衛生，守護學生受教權與健康權。

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