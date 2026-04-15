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    首頁 > 政治

    李貞秀嗆黃國昌「還她20萬」 陳智菡：已除籍責任額會全退

    2026/04/15 11:50 記者陳治程／台北報導
    立院民眾黨黨團主任陳智菡今（15）早於記者會後，回應有關李貞秀昨日上電視節目發表的言論爭議。（記者陳治程攝）

    立院民眾黨黨團主任陳智菡今（15）早於記者會後，回應有關李貞秀昨日上電視節目發表的言論爭議。（記者陳治程攝）

    民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，黨主席黃國昌昨日更批李多次向黨要錢，呼籲她「自重」別再說謊，而李昨午連上節目駁斥要錢傳聞，更砲轟黃是「偽君子」，把她之前繳的20萬元還來，更酸陳智菡、許甫是「民眾黨蛀蟲」，引發議論。對此，陳智菡今受訪直言，李攻擊她「不是一兩天」，與其罵人不如在節目上爭取中配權益，強調李既已除籍，「任何繳交的責任額都會退還」。

    中配立委李貞秀昨（14）日上《有話鏡來講》直播節目還原遭開除黨籍始末，期間，她先是痛批黃「卑鄙、無恥」，委屈稱自己承受政治壓力，還叫黃把她之前繳的「20萬元」黨務責任額還來，更怒罵民眾黨團主任陳智菡、台北市議員參選人許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲」，激動言論引發各界譁然。

    被問及上述批評及人身攻擊，陳智菡直言，李這樣罵她「不是一兩次」、甚至在她上任前就開始；但即便如此，她和許甫還是會做好工作，繼續為民眾黨奮戰。

    陳呼籲，李今天繼續上「綠媒」節目時，面對名嘴對她雙重國籍的質疑，「應該要為她還有陸配的爭議據理力爭，千萬不要只是在那邊傻笑」。

    媒體追問，李貞秀昨日要求黨退還她之前繳納出去的「責任額」，陳智菡回應，確切數字雖有待釐清，但強調李既已遭開除黨籍，「任何繳交的責任額都會退還」。

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