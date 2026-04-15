批國共拿和平包裝統一 賴清德：帶給台灣無窮後患

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平日前在北京會晤後，中國便公布10大對台措施。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（15日）強調，對和平要有理想、不能有幻想，以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，對於前幾天在中國北京舉行的國共會談，我要表達以下的看法。愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標。但是，我要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

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賴清德說，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。而以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

賴清德指出，中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，這也是我們與民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。過去10年台灣的蓬勃發展，證明了台灣脫離一中框架，走向全世界，才是正確的道路，也才是台灣人民所追求的未來。

賴清德並呼籲，國共論壇已經結束，希望在野黨儘速審查、通過總預算、強化國防特別條例。

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