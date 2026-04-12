挺習下鄭上？國民黨Threads放行「鄭總書記打倒共產黨」留言引關注

平時實施嚴格網路文字管控的國民黨Threads帳號，日前突然批准網友吐槽鄭麗文、與國民黨親共立場不符的留言，引發網友議論。（圖擷取自@kmt_tw Threads、美聯社資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文近期率團赴中，並與中共總書記習近平進行「鄭習會」，期間不少網友注意到社群出現大量追捧鄭麗文言論的可疑帳號，但用「習下鄭上」等關鍵字回應就會立即消失，引發各界關注。還有網友透露，平時實施嚴格管控網路文字的國民黨Threads帳號，突然批准他寫的「鄭總書記打倒共產黨」留言，消息轟動全網。

歌手徐小花昨（11）日發文指出，眾所皆知，國民黨官方Threads帳號時常限制留言、實行21世紀的「戒嚴」。然而她在滑Threads時，偶然看到一名網友分享自己吐槽鄭麗文的「鄭總書記打倒共產黨」的留言，竟被國民黨小編批准、出現在貼文留言區，雖然不久便遭隱藏或刪除，但他已迅速截圖存證，並PO出來分享給大眾觀看。

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眾人對此嘖嘖稱奇，除調侃國民黨似乎還有沒忘記蔣介石「反攻大陸」遺言的忠黨烈士存在，還留言表示，「小編是臥底」、「上架鄭總書記！」、「KMT這公關請的真好」、「看來小編是正統的藍軍」、「小鄭現在是對小習下手的好機會啊」、「支持鄭上習下，實現偉大復興中華民族之美夢」、「支持鄭麗文把中國國民黨及附隨組織民眾黨，一起帶回中國，三黨在中國共同打拼，讓中國再次偉大」。

還有其他網友透露，他們寫下「請跟習近平說，共機不要繞台」、「先公開譴責中國這個國家不放棄武力犯台！應該國民黨沒一個有種的吧！」、「共產黨和國民黨其實都是一樣的！國民黨它根本不把台灣人當人看，它根本是一個喪盡天良的一個殘暴的政權！」等非國民黨親共立場的留言，也被批准出現，目前有些還在、有些已看不到，對此有網友指出︰「他好像會適度放行（或失誤）一些反對派的留言。」

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