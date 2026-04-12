鄭習會後拋「惠台」10措施 蘇巧慧：盼對岸少一點威脅、多正向交流

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右2）表示，「我們一向歡迎全世界的民眾來台旅遊」，但中國軍機、軍艦持續侵擾台海周遭，希望對岸對台灣威脅少一點，多正向交流。（蘇巧慧辦公室提供）

「鄭習會」後，中共今天宣布10項惠台措施，提出以反對「台獨」政治基礎為前提，開放台灣農產品及食品輸入中國、優惠台商赴中投資等；民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，「我們一向歡迎全世界的民眾來台旅遊、享受自由的空氣」，但中國軍機、軍艦持續侵擾台海周遭，希望對岸對台灣威脅少一點，多多正向交流。

中共中央台辦今宣布10項「惠台」措施，推動恢復上海、福建居民赴台個人旅遊試點，支援金門共用廈門翔安機場，建立國共兩黨青年交流平台等。

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蘇巧慧指出，「台灣是愛好和平、亞洲民主第一的國家，有親切的人民、好吃的美食、美麗的風景，以及多元共榮的文化，我們一向歡迎全世界的民眾來台灣旅遊、享受自由的空氣，兩岸有任何正向的交流，相信國人都會樂見」。

但她也說，不過直到最近，中國的軍機與軍艦依然持續侵擾台海周遭，影響周邊國家的安寧，希望對岸對台灣威脅少一點、紛爭少一點，多多正向交流，一起為改善人民生活努力。

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