鄭麗文訪中被捧成「救星」？許美華酸：支持習下鄭上接總書記

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今（10日）與中共中央總書記習近平會面。（圖擷取自新華社）

國民黨主席鄭麗文近期率團赴中，其談吐與外表在中國社群平台掀起熱議，不少網友或中國媒體帳號分享鄭麗文影片，認為她「氣場從容」、「口才出眾」。對此，科技專家許美華反諷地說「我支持中國網軍繼續把鄭麗文捧上天，捧成全中國人民的救星。支持『習下鄭上』」。

本報實測在中國社群平台微博以「鄭麗文」關鍵字搜索立刻出現大量貼文，包括有網友驚嘆鄭麗文「保養得宜，看起來像30多歲，長得漂亮，口才也非常好」，還有網友大讚「鄭麗文女士口才出眾，談吐得體親和，氣場從容優雅」。

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此外，還有中國媒體大讚鄭麗文在北京穿著藍紫色西裝亮相人民大會堂，既顯女強人氣質又不失優雅。內容稱「這樣的鄭麗文還真有女強人應有的氣勢！她從住處走到飯店的一樓大廳，出場方式有點兒老幹部的味道，雙手背後像極了退休的老幹部。」

許美華今日於Threads發文指出，「這次對岸下了不少預算在網路大誇誇鄭麗文，誇她多美、氣場多強大，賴清德怎麼比！我支持中國網軍繼續把鄭麗文捧上天，捧成全中國人民的救星。支持『習下鄭上』，鄭麗文接任中國總書記、國家主席請大家一起加入」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「透過這幾天，我才發現麗文姊姊這麼多符合中共審美觀的優點，不應該埋沒她，讓她在總書記位置，才是第一支持。」、「最好她立即將中國國民黨遷回中國，習下鄭上，重返執政！」、「那不是捧，那是中共人民的心聲，他們之前一直翻牆來說：羨慕臺灣有女總統！羨慕臺灣有女政治人物！請『鄭』式上任總書記，改革老舊派『習』」、「支持鄭總書記長居中國，造福全中國人民」。

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