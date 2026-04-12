46億打造「四川鐵達尼號」成爛尾 過度投資20年中國夢碎

中國四川省「七星能源投資集團」負責人蘇紹俊，想打造建造1艘與「鐵達尼號」原尺寸相同的複製品，卻在今年3月宣告破產，留下一堆爛攤子和債務，成為中國過度投資的象徵。（擷取自社群網站Reddit）

香港《南華早報》報導，中國四川省「七星能源投資集團」負責人蘇紹俊，希望趁1997年好萊塢電影《鐵達尼號》在中國創造的2億美元（新台幣63.5億元）票房旋風，建造一艘與鐵達尼號原尺寸相同的複製品，來大發觀光財，但下場卻是公司在今年3月宣告破產，留下一堆爛攤子和債務，成為中國過度投資的象徵。

在2014年於香港舉行的記者會上，蘇紹俊邀請在《鐵達尼號》扮演船長的希爾（Bernard Hill）一同亮相，並對在場的記者們表示，他的公司希望打造1個世界級的旅遊度假勝地。

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這個打造複製版「鐵達尼號」的計畫注定要搭上中國投資的順風車。當時，中國各地的地方政府都在文化和旅遊項目上投入數十億美元，希望促成經濟成長和實現經濟多元化。

蘇紹俊是個經驗豐富的企業家，他堅信自己能夠成功，因此決定將所有積蓄投入這項事業中，也賣掉了他在浙江和四川的13個水力發電廠股份，為自己的夢想籌措資金。

但11年後，蘇紹俊一心打造的「四川鐵達尼號」（Romandisea Titanic），遭遇了與正版鐵達尼號類似的命運─它鏽跡斑斑的船體被遺棄在四川大英縣一片雜草叢生的空地上。

在這艘長269公尺、寬28公尺的大船完工之前，資金就用完了，內部裝修甚至都沒有開始，今年3月蘇紹俊旗下的七星文化旅遊發展公司正式進入破產程序，他的夢想終於破滅。

據《中國新聞週刊》4月初發表的1篇報導，蘇紹俊表示：「我們賣掉了所有的水力發電廠（股份），並投入了幾乎所有的財產，但仍然無法讓建造計畫持續下去。」

這個打造「四川鐵達尼號」的計畫，成為中國一段瘋狂投資時期的最新象徵。這段時期給中國各地方政府留下了一系列破敗不堪的爛攤子和令人咋舌的債務，持續給政府預算帶來沉重負擔。

蘇紹俊原先計畫投入6億元人民幣（下同，新台幣27.9億元）打造「四川鐵達尼號」，但最終總投資金額達到10億元（新台幣46.5億元）。即使在中國經濟繁榮時期，這也是1筆巨款，該計畫高度依賴承包商和銀行貸款，但最後這2個資金來源都斷了。

由於政策限制，這家國有承包商撤回了資金，而位於浙江的銀行在支付首期款項後就暫停進一步放款。儘管蘇紹俊多次以資產作為抵押，但仍難以找到其他來源維持建造計畫。

大英縣政府也付出代價，承擔了該計畫450公頃土地的搬遷費用和補償金，還提供了數千萬元的產業基金支持。與當時其他地方政府一樣，大英縣政府未能充分認識到該計畫所涉及的風險程度。

去年大英縣政府的國內生產總值（GDP）達221億元（新台幣1026.9億元），但文化旅遊業僅創造31億元（新台幣144.1億元）收入，顯示當地市場規模不足以支撐蘇紹俊龐大的計畫。

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