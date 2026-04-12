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    首頁 > 社會

    驚人惡火照曝光！五股舊衣工廠火警 燒毀逾5600平方公尺

    2026/04/12 22:48 記者吳仁捷／新北報導
    五股一間舊衣工廠今晚失火，因堆滿易燃舊衣，火勢猛烈，目前燃燒達5676平方公尺。（記者吳仁捷翻攝）

    五股一間舊衣工廠今晚失火，因堆滿易燃舊衣，火勢猛烈，目前燃燒達5676平方公尺。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一間舊衣工廠今晚發生火警，由於其中堆放大量易燃的舊衣，火勢一發不可收拾，消防員到場時，兩棟四層樓廠房陷入火海，消防單位雖全力灌救，因火勢猛烈，目前擴大燃燒到4間工廠，火煙在夜空中格外明顯，因火場嚴重坍塌，工廠人員及消防員及時撤出，目前由自動消防砲塔（機器人）及雲梯車在外射水，起火原因，仍待火勢熄滅，進一步調查釐清。

    新北市消防局今天晚間8時14分獲報，五股區民義路二段一處鐵皮工廠失火，現場為4層樓舊衣工廠，3間連棟鐵皮工廠，因火勢猛滅，目前已燃燒4間工廠，加上當地水源缺乏，消防局調派大量水庫車，雲梯車及自動消防砲塔，從火場外朝內部射水，朝火點攻擊射水滅火。

    據了解，新北消防局除派遣2大60車上百消防、義消人前往搶救，也向桃園市消防局求援，初估燃燒面積達5676平方公尺，同時呼籲五股區及鄰近4區民眾關閉門窗，外出戴口罩，防範空汙，起火原因仍待調查釐清。

    五股一間舊衣工廠失火，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    五股一間舊衣工廠失火，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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