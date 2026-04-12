談判破裂！川普下令封鎖荷姆茲海峽 攔截支付伊朗保護費船隻

川普下令封鎖荷姆茲海峽，並攔截支付伊朗保護費船隻。（彭博）

中東局勢進入極度緊繃狀態。美國總統川普於於當地時間12日在社群平台「Truth Social」發布強硬聲明，宣布由於與伊朗在巴基斯坦進行的和平談判未能就核心「核武議題」達成共識，他已下令美國海軍立即對全球能源動脈——荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）實施全面封鎖，並將攔截所有曾向伊朗支付非法「保護費」的船隻。

據了解，美伊代表日前在巴基斯坦領導層的斡旋下，於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行了長達近20小時的馬拉松式會談。川普透露，儘管會議在多數項目上進展順利，但最關鍵的核武問題始終無法取得進展。川普重申：「伊朗永遠不能擁有核武」。由於伊朗拒絕放棄核野心，導致談判在週末期間陷入癱瘓，美國副總統范斯（JD Vance）隨後也已啟動返美行程。

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川普在聲明中怒斥伊朗的行徑為「全球勒索」。他指出，伊朗雖曾承諾恢復海峽通行，卻又聲稱海域內藏有「不明水雷」以威脅國際航運。對此，川普下令美國海軍這支「世界最強力量」採取行動，禁止所有船隻進出荷姆茲海峽，直到恢復「完全自由進出」的標準。

此外，川普還下達了一項極具爭議的指令：美軍將在國際海域攔截所有曾向伊朗支付非法通行費的船隻。他警告，任何向伊朗繳交非法規費的船舶，將不再獲得公海安全航行的保障。

在軍事層面，川普展現了摧毀性的立場。他表示美軍將著手清除伊朗布設的水雷，並對伊朗軍方發出最後通牒：「任何敢對美軍或和平船隻開火的伊朗人，都將被轟進地獄！」

川普更在文中細數伊朗因核野心付出的慘痛代價，宣稱伊朗海軍、空軍及防空雷達已悉數被毀，最高領袖哈米尼（Khomeini）及多位領導層也已喪生。他強調，美軍目前已處於「Locked and Loaded」（上膛待命）的狀態，隨時準備終結伊朗殘餘勢力。

川普預告，此次封鎖行動將在短期內展開，且屆時將有「其他國家」參與其中。他強調，伊朗必須為自己的非法勒索行為負責。隨著這條承載全球三分之一海上原油貿易的航道遭到封鎖，全球能源市場正屏息關注油價可能迎來的劇烈波動與經濟衝擊。

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