戴遐齡急真除取得主導權？馬辦明開臨時董事會正式說明

媒體報導，馬英九基金會明（13日）將召開董事會，透過增加董事、掌握席次優勢的方式，讓戴遐齡真除馬英九基金會執行長。（資料照）

馬英九基金會日前人事異動，前幕僚王光慈、蕭旭岑（現任國民黨副主席）離職，引發討論。媒體報導，馬英九基金會明（13日）將召開董事會，透過增加董事、掌握席次優勢的方式，讓戴遐齡真除馬英九基金會執行長，取得基金會主導權。對此，馬英九基金會今晚聲明，諸多揣測及引用匿名人士之論述均不符事實。基金會將在明日臨時董事會之後，正式提出說明以澄清事實。

馬英九基金會日前突切割蕭旭岑及王光慈，指2人「違反財政紀律」，並指派戴遐齡擔任代理執行長。前國安會秘書長金溥聰指出，他是受基金會董事長馬英九委託處理蕭、王的離職案。馬英九則在接受媒體專訪時表示，蕭、王2人離職是因為「有財政紀律的問題」，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。

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馬辦3月27日召開董事會，決議成立3人小組，由前行政院秘書長薛香川、前經濟部部長尹啟銘、前立委李德維繼續查證相關事證，完成調查將結果提報董事會。「風傳媒」今晚報導，戴遐齡等人等不及董事會3人小組完成調查，就運作於4月13日再次召開董事會，試圖透過增加董事人數的方式，取得席次優勢推翻原決議，並讓戴遐齡順利真除，以取得基金會主導權。

對此，馬英九基金會今晚聲明，風傳媒今晚報導馬英九文教基金會明日將召開臨時董事會之相關內容，其中諸多揣測及引用匿名人士之論述均不符事實。基金會將在明日臨時董事會之後，正式提出說明以澄清事實。

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