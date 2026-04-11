鄭習會中國網軍暴增 台灣網友出招「鄭上習下」成功反制

網友AI製作「鄭上習下」哏圖，在社群瘋傳。（取自Threads）

「鄭習會」昨落幕，觀察網路發現相關新聞下方，出現大量可疑帳號、疑中國網軍號力捧國民黨主席鄭麗文，或出言批評民進黨或支持者。對此，台灣不少網友出奇招留言喊「鄭上習下」，據稱能有效抑止網軍發言，昨「鄭上習下」關鍵字在Threads上成為熱門趨勢，相關文章高達150萬篇以上，非常可觀。

熟稔網路社群操作人士指出，昨日「鄭習會」後，社群網路上許多相關文章，只要損及甚至只是提到鄭麗文或習近平，下方就會湧出大量可疑帳號留言辱罵，或高喊「賴下鄭上」。尤其在臉書上，這些帳號都有共同點，關閉個人資料、無顯示過去任何貼文，同時沒顯示任何朋友。

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經查，昨日鄭麗文會見習近平後，召開記者會的同時，美國在台協會（AIT）也發布文章紀念《台灣關係法》立法47週年，結果下方也罕見出現大量可疑帳號留言：「所以戰機什麽時候送過來？」、「想讓台灣變成烏克蘭嗎？」、「把人民當盤子的美國狗」。相關帳號不但大部分都有上述可疑特徵，同時部分帳號還不小心使用少量簡體字、異體字。

對此，大量網友在相關貼文、留言下方留言「鄭上習下」、「習下鄭上」等方式反制，不少網友更直接以AI製成圖片、哏圖。還有不少網友惡搞，高喊「我是台灣人，我支持鄭習會。鄭上習下」、「支持國民黨重返中國執政」。Threads流行趨勢顯示，與該關鍵字有關文章已以突破150萬篇。

國民黨主席鄭麗文赴中與習近平會面。（法新社）

網友狂洗「鄭上習下」反制。（取自Threads）

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