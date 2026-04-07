《漏網鏡頭》手上雨傘突然收合 總統賴清德不受影響揮手道別

悼念鄭南榕後離去時，總統賴清德手上雨傘突然彈縮收合小雨淋在中分頭上。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今（7日）上午出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」，並於致詞後向《自由時代週刊》創辦人鄭南榕遺像獻花追悼，感念當時為台灣民主自由自焚殉道，離去時雨傘突然傘面彈縮，淋著雨仍表情嚴肅地揮手道別，在氣氛沈重的紀念活動帶來意外小插曲。

總統賴清德上午出席追思紀念會時致詞表示，台灣走過黑暗的專制獨裁年代，走到今天民主自由開放的時代，這不是獨裁者的賞賜，而是千千萬萬民主運動前輩犧牲奉獻，無論在什麼樣的危險之下，都不應該走回頭路，因為民主是台灣唯一的活路。

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致詞後賴清德轉向《自由時代週刊》創辦人鄭南榕的遺像獻花追悼，鞠躬後離去時，天空下著雨，賴清德手上的雨傘突然彈縮收合起傘面，此時注重外在形象的賴清德仍表情嚴肅地向在場貴賓揮手道別，一旁隨扈見狀趕緊遞上另一把雨傘，在鄭南榕遺孀葉菊蘭女士陪同下離開會場。

不受雨傘突然收合影響，總統賴清德仍表情嚴肅地向現場貴賓揮手道別。（記者塗建榮攝）

總統賴清德手上雨傘突然收合，一旁隨扈見狀趕緊遞上另一把雨傘。（記者塗建榮攝）

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