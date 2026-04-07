最高領袖失能？英媒：穆吉塔巴疑重症昏迷 伊朗權力恐現異常

伊朗最高領袖穆吉塔巴傳出重傷失能。（法新社資料照）

據英國《泰晤士報》報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）疑似因重症在聖城庫姆（Qom）接受治療，並可能已失去參與政權決策的能力。報導引述基於美國與以色列情報的說法稱，相關情況已通報盟友，但目前尚未獲伊朗官方證實。

報導引述一份基於美國與以色列情報的外交備忘錄指出，穆吉塔巴目前因嚴重的醫療問題陷入昏迷，難以介入政權的任何決定。這份與波斯灣盟國分享的機密文件，首度披露穆吉塔巴目前藏身在首都德黑蘭以南約140公里處的庫姆接受重症治療。自2月28日戰事爆發以來，這是首次有具體情報指出其確切位置。

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情報分析指出，穆吉塔巴目前正處於「危急狀態」，難以參與伊朗政權的決策過程。穆吉塔巴自接掌權力以來始終未曾公開現身，外界對其是否具備履職能力，一直存在廣泛討論。這份外交備忘錄的內容顯示，美、以情報單位認為，伊朗目前的最高權力運作已受影響，並將此訊息通報給中東地區的盟友。

報導指出，穆吉塔巴可能在2月28日戰事初期的攻擊中受傷。對此，伊朗官方一再否認，僅表示其為「輕傷」或基於「戰時安全考量」未對外露面。另有外界說法質疑，官方發布的影像可能為AI生成內容，但相關訊息均未獲獨立證實。

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