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    首頁 > 生活

    再忍一下！明起雨勢越晚越緩和 一路好天氣到下週一

    2026/04/07 18:21 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨預測。（氣象署提供）

    未來降雨預測。（氣象署提供）

    明天週三再下一些雨，之後就轉為晴朗炎熱的天氣！中央氣象署預報，明天（8日）東北季風減弱，清晨各地仍有局部短暫陣雨，但白天起降雨逐漸趨緩，越晚越緩和，週四（9日）起會一路好天氣到下週一。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風就會減弱了，北部及東北部氣溫會開始回升，雖然清晨各地水氣仍多、有雨，但白天開始降雨會陸續趨緩，之後轉為多雲的天氣，只剩下東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其它地區為短暫陣雨後多雲。

    「週四（9日）之後，天氣會一路好到下週一」，黃恩鴻表示，週四到下週一（13日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，僅本週五在桃園以北及東北部地區有一點零星短暫陣雨，各地白天高溫也可達30度到33度，算是相當悶熱的天氣。

    黃恩鴻指出，下一波天氣變化會落在下週二（14日），有另外一波鋒面接近台灣北部海面，但威力不強，北部、東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區仍為多雲到晴的天氣，很難有降雨挹注到中南部。

    目前中太平洋上有熱帶擾動形成，黃恩鴻說，由於距離實在太遙遠，預估在本週五才有機會較快速發展，可能形成熱帶性低氣壓（TD）或是颱風，但路徑可能朝北，比較不可能接近台灣。

    未來氣溫預測。（氣象署提供）

    未來氣溫預測。（氣象署提供）

    未來天氣概況。（氣象署提供）

    未來天氣概況。（氣象署提供）

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