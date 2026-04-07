恐怖！ 嘉義山區廢校爆炸案 2男大生涉引爆爆裂物收押

嘉義地檢署偵辦廢棄校園爆炸案，聲押兩大學生獲准。（資料，記者蔡宗勳攝）

嘉義縣竹崎鄉光華村茄苳仔聚落一處廢棄國小，3日傳出巨大爆炸聲響，接著校園冒出濃煙，附近民眾趕緊前往滅火，幸未延燒造成重大災情。警方4日逮捕涉嫌引爆爆裂物的周姓及余姓兩名男大學生，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署，檢察官複訊後聲押，嘉義地院5日裁定羈押禁見。

嘉義縣消防局3日近中午左右據報，指竹崎鄉光華村茄苳仔聚落廢校閒置已久的培英國小校園冒出濃煙，立即調派消防人車前往趕往灌救，消防隊員抵達回報現場已無火煙，但教室門窗嚴重扭曲變形，不像一般火災，立即通報警方、火調人員到場。

請繼續往下閱讀...

員警到場鑑識發現有爆裂跡象，質疑是投擲爆裂物引發，立即布線展開追查，根據相關事證，4日循線逮捕涉嫌在現場引爆爆裂物的周姓男子及余姓男子，據了解，2人都家住高雄，分就讀於高雄與嘉義的大學，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

嘉義地方法院表示，周男、余男一同製造爆裂物，余男坦承犯行，周男僅坦承有製造爆裂物及炸毀國小門窗的客觀行為，法官依據檢方提出事證，認定2人涉及非法製造爆裂物等罪，犯罪嫌疑重大。由於周男對於製造、引爆爆裂物行為有所保留，更與余男陳述不同，以人之常情，周男面對重罪，為求卸責而與余男勾串可能性甚高，有相當理由認為2人有勾串共犯之虞。

嘉院強調，周男、余男多次製造爆裂物並在嘉義縣某國小引爆，且兩人所製造的爆裂物數量、重量並非微少，有事實足以認為兩人有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法