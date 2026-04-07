「阿提米絲2號」改寫離地球最遠紀錄！ 與「阿波羅13號」距離一覽

1970年啟航的「阿波羅13號」與2026年啟航的「阿提米絲2號」，兩者飛行距離一覽。（圖由「ChatGPT」AI生成）

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，本月1日升空啟航的「阿提米絲2號」（Artemis II）團隊，已在美東時間6日下午1點56分，抵達距離地球25萬2760英里（約40萬6778公里）處，打破高掛56年人類距離地球最遠的歷史紀錄。

根據NASA官網資料，阿波羅13號團隊搭乘的太空船「奧德賽」（Odyssey），在1970年4月啟航後，以24萬8655英里（約40萬172公里），寫下距離地球最遠太空飛行的紀錄。時隔56年後，阿提米絲2號團隊搭乘的「獵戶座」（Orion）太空船，以多出約4105英里（約6606公里）的距離，正式改寫阿波羅13號所締造的歷史紀錄。

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美國總統川普6日與「阿提米絲2號」任務的4名太空人進行視訊連線，慶賀其搭乘的「獵戶座」太空船順利繞行月球背面，並創下人類距離地球最遠的新紀錄。川普甚至主動開口向組員索取簽名，他表示，自己平常並不常向他人要簽名，但認為這組太空人的成就實屬了不起。

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