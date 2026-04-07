國際能源總署：伊朗戰爭影響 比3次石油危機加起來還更嚴重

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾表示，現在的能源危機比此前3次石油為加起來還嚴重。（路透）

伊朗戰爭造成全球約5分之1的石油與液化天然氣，無法順利經由荷姆茲海峽運輸，國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示現在的能源危機比此前3次石油為加起來還嚴重。

據《路透》報導，國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾接受法媒《費加洛報》（Le Figaro newspaper）採訪時表示，目前荷姆茲海峽封鎖所引發的石油和天然氣危機「比1973年、1979年和2002年的危機加起來還要嚴重」。

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比羅爾直言：「世界從未經歷過如此大規模的能源供應中斷」，他表示，歐洲國家以及日本、澳洲和其他國家都會遭受損失，但受傷最大的國家是發展中國家，它們將遭受石油和天然氣價格上漲、食品價格上漲以及通貨膨脹普遍加速的影響。

國際能源總署本月稍早表示，為緩解中東戰爭所帶來的衝擊，IEA成員國將從其石油儲備中釋出4億桶石油，為歷來最大規模的石油釋出。比羅爾表示，其中一部分已經釋放，釋放作業仍在繼續。

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