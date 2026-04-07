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    首頁 > 國際

    高麗菜袋下藏毒！泰國警方發現1.6噸毒品

    2026/04/07 16:10 編譯謝宜哲／綜合報導
    泰國警方近日在1輛皮卡車貨廂一堆高麗菜袋下查獲1.6噸K他命（氯胺酮）和冰毒。（法新社）

    泰國警方近日在1輛皮卡車貨廂一堆高麗菜袋下查獲1.6噸K他命（氯胺酮）和冰毒。（法新社）

    泰國警方近日在1輛皮卡車貨廂內一堆高麗菜袋下方查獲1.6噸K他命（氯胺酮）和冰毒，並逮捕了涉嫌運毒的司機。

    根據《法新社》報導，曼谷警方5日發表聲明稱，1名39歲的泰國男子4日在曼谷大城府的加油站停車時被捕。執法人員在高麗菜袋下方發現了900公斤K他命和700公斤冰毒。

    該司機承認受僱運輸毒品，報酬為10萬泰銖（約台幣9萬元）。在泰國販毒罪最高可判處15年至終身監禁。

    警方表示，他們懷疑這些毒品是從鄰國走私入境，但沒有具體說明是哪個國家。

    泰國是東南亞非法毒品販運的主要樞紐，警方突襲繳獲海洛因、冰毒等硬性毒品的行動屢見不鮮。

    聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，2024年東亞和東南亞繳獲的冰毒數量達到創紀錄的236噸，比前一年增長了24%。

    聯合國毒品和犯罪問題辦公室聲稱，泰國是鄰國緬甸的冰毒「主要過境和目的地」，也是東亞及東南亞地區繳獲冰毒數量最多的國家。

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