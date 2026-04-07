圖輯》李貞秀「空氣質詢」、上演獨角戲哽咽 尷尬畫面曝光

李貞秀質詢後哽咽受訪。（記者劉信德攝）

民眾黨中配立委李貞秀今（7）日首度在院會登場質詢，成為全場矚目焦點，她手持「捍衛中華民國法制」圖卡走上質詢台，點名行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳上台備詢，不料卓榮泰發表談話表示不接受李貞秀女士詢答，場面相當尷尬。

李貞秀提前進入議場準備資料，不時低頭筆記。（記者劉信德攝）

今日李貞秀排在第6位上台質詢，質詢前，李貞秀已提前進入議場準備資料，不時低頭筆記；民眾黨團8席立委全數到齊，在座位上立起「捍衛中華民國法治」、「捍衛陸配參政權」等標語力挺聲援。黨團總召陳清龍也在一旁面授機宜，協助她沙盤推演質詢節奏與可能應變。

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李貞秀在議場中小跑步，向質詢完畢的委員招呼致意。（記者劉信德攝）

輪到李貞秀質詢時，先是點名行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳上台備詢，卓榮泰以手勢示意劉世芳不必上台，隨後向立法院長韓國瑜表達立場，強調行政團隊基於憲法忠誠，無義務接受不具合法資格的立委質詢，並直指李貞秀未依法放棄中國籍，不符相關法規。韓國瑜則簡短回應，指出質詢權為憲政制度設計的一部分，應予尊重，但隨即宣布「現在休息」。

黨團總召陳清龍也在一旁面授機宜，民眾黨其餘7位立委全數到齊支持聲援。（記者劉信德攝）

突如其來的休息讓現場氣氛瞬間凝結，李貞秀一度愣住脫口問「現在？」。她先站在質詢台上停頓片刻，隨後尷尬坐下翻閱資料，獨自等待院會恢復進行，場面尷尬。

黨團總召陳清龍也在一旁面授機宜，民眾黨其餘7位立委全數到齊支持聲援。（記者劉信德攝）

休息過後，卓榮泰未再上台備詢，院長韓國瑜裁示時間開始，此時質詢台只有李貞秀一人上演獨角戲。她對著空著的備詢台念完質詢稿，過程中一度哽咽，最後感謝立院同僚支持，也點名民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌讓新住民走入國會，也感謝韓國瑜保障問政權益。

黨團總召陳清龍也在一旁面授機宜，民眾黨其餘7位立委全數到齊支持聲援。（記者劉信德攝）

李貞秀步出議場受訪時再度哽咽表示，國人都在看，這樣公然羞辱陸配立委「非常囂張、也非常過分」，呼籲陸配族群記住，究竟是哪一方在捍衛新住民的權益。

李貞秀帶著「捍衛中華民國法制」圖卡上台質詢。（記者劉信德攝）

卓榮泰以手勢示意劉世芳不必上台。（記者劉信德攝）

立法院長韓國瑜宣布休息，行政院長卓榮泰走回座位，只剩李貞秀一人尷尬站在質詢台上。（記者劉信德攝）

李貞秀等待院會恢復進行，場面尷尬。（記者劉信德攝）

李貞秀等待院會恢復進行，場面尷尬。（記者劉信德攝）

質詢台只剩李貞秀一人上演獨角戲，對著空著的備詢台念完質詢稿。（記者劉信德攝）

民眾黨團隨即召開記者會，痛批行政院長卓榮泰違反中華民國的憲政體制。（記者劉信德攝）

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