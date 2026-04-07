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    爆料美飛官失蹤是「他」！無懼川普威脅 以色列大咖記者：我會保護消息來源

    2026/04/07 14:31 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普威脅交出消息來源否則就去坐牢，以色列記者西格爾（右）強調會保護消息來源。（合成圖）

    美國總統川普威脅交出消息來源否則就去坐牢，以色列記者西格爾（右）強調會保護消息來源。（合成圖）

    F-15E戰機被擊落後，有媒體披露「第二名美軍飛官失蹤」的消息，美國總統川普6日威脅媒體交出消息來源，稱該報導危及國家安全，並讓伊朗掌握相關情況，增加受困人員遭搜捕的風險，揚言記者不交出消息來源就去坐牢；傳出率先報導該消息的是以色列知名記者西格爾（Amit Segal）；對此，西格爾強調「會保護自己的消息來源」。

    綜合外媒報導，美國總統川普在白宮記者會上痛批媒體披露「仍有1名飛官失蹤」的訊息；他表示，在報導曝光前，伊朗方面都不知道還有美軍飛官失蹤，該報導使敵軍得以掌握該名飛行員尚在境內且正為生存奮鬥，大幅增加其暴露風險，怒斥洩密者是「變態」，警告媒體必須「交出消息來源，否則就坐牢」。

    外界分析，最先報導該消息的以色列《Channel 12》知名政治記者兼評論員西格爾，西格爾在「Telegram」頻道上承認，他是第一個曝光還有一名飛官失蹤消息的人；不過在接受《紐約郵報》訪問時，西格爾僅稱，不確定自己是不是第一位報導的人，但他會保護自己的消息來源。

    西格爾在3日X平台上曝光有1名美軍飛官被救起，來源為「西方消息來源」（Western source）；西格爾被認為是以色列最具影響力的記者之一，與以色列總理納坦雅胡關係密切。

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