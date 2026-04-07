爆料美飛官失蹤是「他」！無懼川普威脅 以色列大咖記者：我會保護消息來源

美國總統川普威脅交出消息來源否則就去坐牢，以色列記者西格爾（右）強調會保護消息來源。（合成圖）

F-15E戰機被擊落後，有媒體披露「第二名美軍飛官失蹤」的消息，美國總統川普6日威脅媒體交出消息來源，稱該報導危及國家安全，並讓伊朗掌握相關情況，增加受困人員遭搜捕的風險，揚言記者不交出消息來源就去坐牢；傳出率先報導該消息的是以色列知名記者西格爾（Amit Segal）；對此，西格爾強調「會保護自己的消息來源」。

綜合外媒報導，美國總統川普在白宮記者會上痛批媒體披露「仍有1名飛官失蹤」的訊息；他表示，在報導曝光前，伊朗方面都不知道還有美軍飛官失蹤，該報導使敵軍得以掌握該名飛行員尚在境內且正為生存奮鬥，大幅增加其暴露風險，怒斥洩密者是「變態」，警告媒體必須「交出消息來源，否則就坐牢」。

請繼續往下閱讀...

外界分析，最先報導該消息的以色列《Channel 12》知名政治記者兼評論員西格爾，西格爾在「Telegram」頻道上承認，他是第一個曝光還有一名飛官失蹤消息的人；不過在接受《紐約郵報》訪問時，西格爾僅稱，不確定自己是不是第一位報導的人，但他會保護自己的消息來源。

西格爾在3日X平台上曝光有1名美軍飛官被救起，來源為「西方消息來源」（Western source）；西格爾被認為是以色列最具影響力的記者之一，與以色列總理納坦雅胡關係密切。

As @AmitSegal just acknowledged on his Telegram channel, he was the first to publish details about the missing second airman. Segal is an Israeli journalist known for his immediate proximity to Netanyahu.



Trump has threatened to jail the journalist who first reported on the… https://t.co/iEGYizdRVO pic.twitter.com/tc5QpgdouZ — Ryan Grim （@ryangrim） April 6, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法