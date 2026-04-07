不爽「被升官」 謝衣鳯拒接任國民黨副秘書長

國民黨中央今發布人事異動，彰化縣黨部主委謝衣鳯調任黨中央副秘書長，對此人事，謝衣鳯臉書聲明她卸下主委職務，但不接副秘書長一職。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣長提名人選尚未公布，黨中央發布新人事，彰化縣黨部主委謝衣鳯擔任黨中央副秘書長，主委懸缺由前立委蕭景田接任，對此人事安排，謝衣鳯今天下午在其臉書貼文表態謝絕了這項人事安排。她說，她不會接任副秘書長的職務，除了避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人士安排留給真正有需要舞台的優秀同志。

謝衣鳯對支持者表達歉意，表明雖然提名結果未如預期，她仍未放棄，將依黨中央公告的提名辦法爭取代表國民黨延續彰化執政，並期待相關高層返台後仍有轉圜空間。她回顧自己在擔任彰化縣黨部主委期間，承擔黨務經費與基層整合責任，並感謝基層支持。

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對於人事異動，她表示基於尊重黨中央安排，她將卸下縣黨部主委一職，同時婉拒接任副秘書長，她強調不希望引發「條件交換退選」的質疑，也盼黨中央將重要職務留給更需要舞台的優秀同志。

謝衣鳯臉書全文如下：： 「首先，我對支持我的彰化鄉親們感到抱歉，結果可能不如大家的預期。我還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後能有所轉圜。 過去在朱立倫前主席的懇談後，我接下了縣黨部主委的重擔，包括親自籌措黨務運營的經費，以及凝聚基層走過總統大選，基層同仁跟支持者都是我擔任主委一職後最堅實的後盾；鄭麗文主席上任後，也希望我能繼續留任彰化縣黨部主委，期勉能順利完成彰化各級選舉提名作業，並帶領彰化贏得最終勝選。 身為國民黨的一份子，職務上的異動尊重黨中央的安排，我將卸下彰化縣黨部主委。同時，我也不會接任副秘書長的職務，除了避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人士安排，留給真正有需要舞台的優秀同志。」

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