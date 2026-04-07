未提伊朗戰事！川普通話繞月太空人變「小粉絲」：我不常向人要簽名

美國總統川普與阿提米絲2號太空人通話時語氣輕鬆，並稱「不常向人要簽名」，展現不同於近期談及伊朗戰事的互動氛圍。（彭博資料照）

美國總統川普6日與「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的 4名太空人進行視訊連線，慶賀其搭乘的「獵戶座」（Orion）太空船順利繞行月球背面，並創下人類距離地球最遠的新紀錄。這場12分鐘的通話，展現出川普在長期處理伊朗戰事之餘，對於太空探索的高度關注。

《紐約時報》報導指出，川普在白宮連線時對太空人締造的歷史感到自豪，並展現出罕見的好奇心，不斷追問在月球背面與世隔絕的體驗。川普在通話中並未提及任何戰爭陰霾，反而聚焦於太空人的勇氣，甚至主動開口向組員索取簽名。川普表示，自己平常並不常向他人要簽名，但認為這組太空人的成就實屬了不起。

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通話過程中，川普特別關注太空船在月球背面與地球斷開通訊的那段窗口。報導指出，任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）坦言，當時他曾進行了短暫的祈禱。另一名太空人科赫（Christina Koch）則形容，當太空船在失聯約45分鐘後重新映入眼簾的地球景象，讓全機組深感震撼。機組人員也提到，月球背面的地貌特徵與面向地球的一面存在顯著差異，幾乎看不見在地球上常見的深色「月海」斑點。

川普提火星夢想 預告慶功宴地點

川普在通話中重申其第一任期設定的太空願景，強調這不僅是重返月球，更是在為未來的火星任務奠定基礎。儘管川普承認，真正的月球登陸任務可能在他第二任期結束後才執行，但他對人類最終前往火星充滿信心。川普已邀請全體組員在返航後前往白宮慶功，並笑稱雖然自己最近因因應戰事而非常忙碌，但一定會為這群英雄撥出時間。

這場歷史性的連線也出現了意外插曲。通話末段出現了長達1分鐘的技術性斷訊，導致艙內的太空人不斷調整麥克風並測試通訊。當川普的聲音伴隨顯著回音再度出現，並表示「我還在，我想我們剛剛斷線了」時，報導指出，休士頓的NASA監控室傳出陣陣笑聲。

此外，川普還特別向加拿大籍成員韓森（Jeremy Hansen）致意，透露他已與加國冰球傳奇格雷茨基（Wayne Gretzky）及加國總理通話，對雙邊的太空合作表示讚賞。

???? LIVE FROM SPACE: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight ???????? HISTORIC!



"Your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l — The White House （@WhiteHouse） April 7, 2026

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