未提伊朗戰事！川普通話繞月太空人變「小粉絲」：我不常向人要簽名

未提伊朗戰事！川普通話繞月太空人變「小粉絲」：我不常向人要簽名2026/04/07 14:41 編譯陳成良／綜合報導
美國總統川普與阿提米絲2號太空人通話時語氣輕鬆，並稱「不常向人要簽名」，展現不同於近期談及伊朗戰事的互動氛圍。（彭博資料照）
美國總統川普6日與「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的 4名太空人進行視訊連線，慶賀其搭乘的「獵戶座」（Orion）太空船順利繞行月球背面，並創下人類距離地球最遠的新紀錄。這場12分鐘的通話，展現出川普在長期處理伊朗戰事之餘，對於太空探索的高度關注。
《紐約時報》報導指出，川普在白宮連線時對太空人締造的歷史感到自豪，並展現出罕見的好奇心，不斷追問在月球背面與世隔絕的體驗。川普在通話中並未提及任何戰爭陰霾，反而聚焦於太空人的勇氣，甚至主動開口向組員索取簽名。川普表示，自己平常並不常向他人要簽名，但認為這組太空人的成就實屬了不起。
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通話過程中，川普特別關注太空船在月球背面與地球斷開通訊的那段窗口。報導指出，任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）坦言，當時他曾進行了短暫的祈禱。另一名太空人科赫（Christina Koch）則形容，當太空船在失聯約45分鐘後重新映入眼簾的地球景象，讓全機組深感震撼。機組人員也提到，月球背面的地貌特徵與面向地球的一面存在顯著差異，幾乎看不見在地球上常見的深色「月海」斑點。
川普提火星夢想 預告慶功宴地點
川普在通話中重申其第一任期設定的太空願景，強調這不僅是重返月球，更是在為未來的火星任務奠定基礎。儘管川普承認，真正的月球登陸任務可能在他第二任期結束後才執行，但他對人類最終前往火星充滿信心。川普已邀請全體組員在返航後前往白宮慶功，並笑稱雖然自己最近因因應戰事而非常忙碌，但一定會為這群英雄撥出時間。
這場歷史性的連線也出現了意外插曲。通話末段出現了長達1分鐘的技術性斷訊，導致艙內的太空人不斷調整麥克風並測試通訊。當川普的聲音伴隨顯著回音再度出現，並表示「我還在，我想我們剛剛斷線了」時，報導指出，休士頓的NASA監控室傳出陣陣笑聲。
此外，川普還特別向加拿大籍成員韓森（Jeremy Hansen）致意，透露他已與加國冰球傳奇格雷茨基（Wayne Gretzky）及加國總理通話，對雙邊的太空合作表示讚賞。
???? LIVE FROM SPACE: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight ???????? HISTORIC!— The White House （@WhiteHouse） April 7, 2026
"Your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l