鄭習會登場！ 前藍委許毓仁示警：恐成北京介入台灣政策破口

前國民黨立委許毓仁（左）與國民黨主席鄭麗文。（本報合成，資料照）

國民黨主席鄭麗文今（7）日率團展開訪中行程，預定與中共總書記習近平會晤，引發各界關注。前國民黨立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁分析，「鄭習會」並非對等互動，而是一場由北京主導的「設定條件會面」。他警示，這場會面可能成為北京介入台灣政策的破口，甚至引發國民黨內親美與親中路線的激烈鬥爭。

許毓仁今天在臉書發文表示，鄭習會的關鍵不在於形式上的交流，而在於其背後的戰略含義：它很可能將影響國民黨未來的政治路線，甚至牽動整體台灣的戰略方向。他指出，這不是一場對等互動，而更像是一場「設定條件的會面」。主導權並不在台灣，而在北京。習近平可能透過政治施恩的方式，對國民黨釋出訊號：只要在某些議題上配合，例如持續反對國防特別預算、對美關係保持距離，中方可以降低軍事壓力，並提供經濟誘因。這種「交換式穩定」，本質上是一種約束。

請繼續往下閱讀...

許毓仁續指，北京的結構性優勢即使會面釋出「和平」訊號，中國不太可能因此減少軍事壓力或灰色地帶行動。反而更可能形成「一手對話、一手施壓」的雙軌策略，讓台灣在心理與政策上陷入更大不確定性。他強調，更關鍵的是，這場訪問發生在台灣內部政治尚未定調之際。盧秀燕在訪美後對國防預算表達「有條件支持」，但隨即轉為觀望，甚至將決策時點延後至鄭麗文訪中之後。這一來一往，無形中讓「鄭習會」取得了影響台灣政策的空間，也讓外部力量得以介入台灣內部政治的形成過程。

許毓仁分析，從另一個角度看，這也凸顯一個現實：國民黨重新成為中美雙方爭取的關鍵對象。這未必全然是壞事。國民黨內親美、親中路線之爭可能更快檯面化。最後他認為，問題在於如何運用這個結構。對民進黨而言，關鍵不是將國民黨整體推向中國，而是在穩固自身立場的同時，與美方協調，爭取國民黨內部的親美與務實力量。畢竟，國民黨歷史上本就存在親美傳統，其路線並非鐵板一塊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法