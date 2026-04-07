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    國1內湖段6車連撞1死4傷 貨車司機當場「噴飛車外」送醫不治

    2026/04/07 17:57 記者徐聖倫／新北報導
    國道1號內湖段發生嚴重6車連環車禍！63歲許姓貨車司機當場「噴飛車外」，消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    國道1號內湖段發生嚴重6車連環車禍！63歲許姓貨車司機當場「噴飛車外」，消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    國道1號北向15.4公里內湖段，發生嚴重連環車禍！63歲許姓男子今下午駕駛小貨車行經輔助車道時，不明原因突向左偏移，撞上一旁外側車道的預拌混凝土車，兩車失控再往前衝撞4部自小客車。許男疑似因巨大撞擊力當場噴飛車外，送醫後傷重不治，本起車禍共造成1死4輕傷。

    據了解，許男於今下午2時許駕駛小貨車行經該路段，疑因天雨路滑車輛突失控，撞上由33歲鄭男駕駛的預拌混凝土車。強大衝擊力導致兩車如保齡球般衝向前方車陣，現場零件碎屑散落一地，小貨車車頭嚴重毀損，許男因此被甩出車外，倒臥血泊失去意識。

    警消獲報趕抵，將許男送往內湖三軍總醫院搶救，而許男頭部重創、多處內傷、全身多處骨折，其傷勢過重，送醫急救未果下午4時許宣告不治。其餘車輛共4名乘客受輕傷，分別送往北市聯醫忠孝院區治療，暫無大礙。

    國道警局第一大隊表示，各車駕駛的酒測值仍待檢測釐清，詳細肇事原因有待進一步調查。警方也特別呼籲，雨天行車應保持安全距離，且不論駕駛或乘客皆應繫妥安全帶，避免意外發生時造成不可挽回的憾事。

    消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    水泥預拌車險翻覆。（記者徐聖倫翻攝）

    水泥預拌車險翻覆。（記者徐聖倫翻攝）

    被波及的轎車左側嚴重凹陷。（記者徐聖倫翻攝）

    被波及的轎車左側嚴重凹陷。（記者徐聖倫翻攝）

    轎車被波及。（記者徐聖倫翻攝）

    轎車被波及。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下車禍現場，警消救援中。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下車禍現場，警消救援中。（記者徐聖倫翻攝）

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