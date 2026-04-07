預言柯文哲被收押！徐春鶯密訊中國官員：李貞秀接班「民進黨再炸一波」

李貞秀與徐春鶯曾同框自拍。（擷取自張育萌臉書）

來台逾33年的中配徐春鶯，涉嫌違反「反滲透法」、詐貸、銀行法等案，新北地方法院今開庭審理。庭訊時，法官出示她與統促會副主任孫憲的微信對話，內容顯示徐女曾提到京華城案與政壇動向，包括「柯文哲恐被收押」、「李貞秀接立委前，民進黨一定會再炸一波」等訊息；對此，徐春鶯辯稱相關內容僅為一般閒聊，否認違法。

今庭訊中，法官出示徐春鶯與孫憲的微信對話，內容顯示，徐女多次向孫憲提及京華城案進度，包括2024年8月27日，檢廉在機場拘提北市議員應曉薇，尚未搜索柯文哲住家；徐女隔日即傳訊給孫憲，預言柯文哲可能很快會被收押，並指「應曉薇可能是破口。」

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同年間，柯文哲分別於8月30日遭搜索、9月5日遭羈押，孫憲則於9月10日傳訊給徐春鶯，建議她「來大陸避一避」，並稱「動員陸配援柯，妳在這邊（中國）的形象大大受損，請三思」。不過，徐春鶯今當庭否認動員中配聲援柯文哲，辯稱中配裡也有「小草」，大家還曾討論是否送早餐給在北檢外過夜的「小草」，並強調：「孫憲討厭我們支持柯文哲。」

此外，法官出示的內容包括，徐春鶯曾傳訊孫憲：「我們的消息是黃國昌將代理主席。」孫憲另詢問她：「李貞秀接班應該沒問題了吧？」徐女回應：「我認為李貞秀要接立委之前，民進黨一定會再炸一波。」針對這些對話，徐春鶯堅稱「完全是閒聊」，否認接受孫憲指示在台從事工作，也否認偽造文書協助孫憲來台。

徐春鶯自始僅承認地下匯兌、向銀行詐貸2罪，但強調換匯對象多為認識10年以上的朋友或中配，且她依據台銀現鈔匯率換錢，並未獲利。

至於詐貸2697萬元，徐春鶯表示，對涉案朋友羅穎及女兒卜啓正感到抱歉，辯稱是為取得購屋「首購優惠」，才用女兒名義登記、向銀行貸款，但實際貸款事宜均由她與銀行洽談，女兒及羅穎並未介入。

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