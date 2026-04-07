法國高速列車與卡車相撞 1死27傷

法國北部加萊省（Pas-de-Calais）的TGV高速列車與一輛卡車在貝蒂納（Bethune）和朗斯（Lens）之間的平交道口相撞後的部分殘骸。（法新社）

法國官員表示，一班法國高速列車（TGV）今天與一輛卡車相撞，造成列車駕駛喪生，另有27人受傷。

法新社報導，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，這起事故發生在法國北部加萊省（Pas-de-Calais）貝蒂納（Bethune）和朗斯（Lens）兩座城鎮之間的平交道，事發時間為清晨7時（格林威治時間5時）左右。

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法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）在社群平台X表示：「我正與法國國鐵執行長卡斯特克斯（Jean Castex）趕往現場。」

法國國鐵與地方政府均未能說明事故細節。

路透社引述一名工會人士的說法指出，TGV列車撞上的是一輛軍用卡車。

法國國鐵表示，貝蒂納與朗斯之間的鐵路服務至少會暫停至今晚。

在法國，高速鐵路發生重大事故的情況較傳統鐵路罕見。

在法國北部加萊省，一列高速列車在貝蒂納和朗斯之間的平交道口與一輛卡車相撞後，消防員和警察將一名傷者從列車殘骸中抬出。（法新社）

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