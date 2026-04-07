首次稱呼總統！ 向南韓遞出橄欖枝 金正恩讚李在明「坦率大度」

圖為金正恩攜女兒金主愛3日視察一處汽車技術服務中心。（路透）

在近期邊境軍事緊張升溫之際，北韓領導人金正恩出乎意料地對南韓總統李在明發表正面評價，讚賞其就無人機入侵北韓領空事件表達遺憾的態度，為朝鮮半島局勢帶來短暫的降溫訊號。

根據北韓官方通訊社朝中社6日晚間發布的聲明，北韓勞動黨中央委員會部長、金正恩的胞妹金與正表示，北韓國家元首認為，南韓總統李在明對無人機事件表達遺憾，並承諾防止類似事件再次發生，展現出「坦率而大度的態度」，北韓政府對此給予肯定，認為是「明智之舉」。這是自李在明政府成立以來，北韓首次對其言論做出積極回應，也是首次在正式談話中使用「南韓總統李在明」的稱呼。

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此次事件的導火線在於，從去年九月至今年一月，南韓境內人士先後四次利用無人機入侵北韓領空。北韓當局對此感到極為憤怒，金正恩在稍早的勞動黨大會上曾嚴詞抨擊南韓為「不變的主要敵人」，並警告若遭挑釁，可能導致首爾「完全崩潰」。南韓當局調查後，已有三名南韓人被依違反航空法起訴。

為此，南韓總統李在明於6日在青瓦臺主持國務會議時，首度就此事件向北韓公開表示遺憾。他強調，根據南韓憲法與法律，禁止個人私自對北韓進行挑釁行為，並指示相關部門完善制度以防止類似事件重演。

針對金與正的談話，南韓統一部於7日回應表示，這反映出南北韓領導人有意停止加劇不必要軍事緊張的行為，為實現韓半島和平共處帶來「重要進展」。統一部強調，南韓政府堅持不對北韓採取敵對行為的原則，將一貫推進韓半島和平共處政策。總統府青瓦臺也表示，期待雙方此次迅速確認彼此立場，能為推動半島和平共處做出貢獻。

然而，儘管北韓此次態度出現轉圜，但雙方的根本分歧依然存在。金與正在談話中同時警告，韓方不能僅僅口頭上強調和平的重要性，應通過實際行動停止一切針對北韓的挑釁行為，並「放棄任何接觸的企圖」。她強調，若再次發生侵犯北韓主權的挑釁行為，南韓將不得不為此付出難以承受的代價。

首爾市立大學國際關係學教授黃志煥（Hwang Jihwan，譯音）向華爾街日報分析，北韓政權看似正在美國總統川普計劃於五月訪問中國之前，管控局勢升高的風險，避免在重大強權峰會前夕製造事端。但他也指出，「這種降溫的言辭不太可能改變南北韓關係的現狀」。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出向韓聯社分析，金與正的談話釋放出管控軍事緊張的信號，但同時也意在進一步鞏固「敵對的兩國」方針。

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