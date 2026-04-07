好大官威?違規被開單嗆警「知道我是誰嗎」 一查竟是花蓮王心腹

范姜幸玲（紅色箭頭處）曾陪傅崐萁掃街謝票。（資料照，民眾提供）

花蓮有基層員警近日在網上PO文，點名「花蓮縣府范姜女士」不滿違規停車被開單，刁難警察還跑去找分局長告狀。經查，該名「范姜女士」為花蓮縣北區服務中心主任、警局民防中隊長范姜幸玲，長期協助立委傅崐萁及縣長徐榛蔚的公務行程，可以說是心腹。消息一出掀起網友熱議，但原本PO文的基層員警，在貼文發出後沒多久就刪文，不少人懷疑遭施壓。

綜合媒體報導，花蓮一位員警在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文指控「花蓮縣府官員壓榨基層警察」，文中直接點名花蓮縣府范姜女士。據其所述，警方接獲民眾檢舉違停，到場開單後這名范姜女士慢悠悠地走出來，態度非常囂張地質問員警「知道我是誰嗎？」，還教導起警察開單的「流程」，說開單前要先按門鈴請人移車，讓原PO怒斥「我們該死當警察被羞辱嗎？妳身為縣府官員，不是更應該守法嗎？為什麼違規在先還要刁難基層？難怪花蓮永遠不會進步！」

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據悉，員警當場還是開了單，讓這名范姜女士相當不爽，隔天跑去員警所待的吉安警分局找分局長告狀。原PO強調，違規就是事實，值勤影像拿出來，誰是誰非一目了然，即使面對惡勢力或查水表，基層「也沒有怕任何人」。經查，原PO所指的范姜女士就是傅崐萁、徐榛蔚的心腹范姜幸玲，過去還曾跟傅崐萁一起掃街謝票。

不過貼文發出後約1小時就被刪除，不少網友懷疑PO文員警最終還是被上頭施壓了。而范姜幸玲今天接受《中央社》訪問時宣稱，相關爆料內容是「亂寫的」，她不需要回應不實的指控，「我知道我不是這種人，對得起良心，對得起老天爺」；花蓮縣府則稱，已展開內部調查，初步了解該則網路貼文「與事實不符」。

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