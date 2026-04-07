藍營北市議員登記首日！大安區里長被勸退改選中山大同 親曝心聲

台北市大安區車層里長李易儒。（擷取自李易儒臉書）

年底即將進行地方選舉，國民黨台北市黨部今起至9日進行台北市議員第四（中山、大同）、五（中正、萬華）、六（大安、文山）選區領表登記作業。台北市黨部統計，首日共12人領表，5人登記。值得注意的是，原先表態參選第六選區的大安區車層里長李易儒被勸退，改選對藍營較為艱困的第四選區。李易儒受訪強調，一切都是為了團結。

台北市國民黨部公布首日領表登記狀況，第四選區領表的有現任議員柳采葳、新人盧威以及李易儒，登記僅盧威一人；第五選區領表的有現任議員吳志剛、鍾小平，新人郭音蘭、周世雄，無人登記；第六選區領表登記的有現任議員耿葳、李柏毅、鍾沛君、王欣儀，另議員曾獻瑩僅領表。

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身為大安區里長的李易儒本屆早早表態要投入議員選舉，一直以來都在大安、文山區掛看板、跑行程，也強調有信心能夠贏得初選。不過今日卻大轉彎改領表參選中山、大同選區，他受訪表示，改選中山、大同是這幾天才做出來的決定，一切都是為了黨內的團結。

談起與中山、大同的淵源，李易儒說他父親唸的就是太平國小，他從小也在這邊長大，是大龍峒的子弟，而黨內也有長輩勸他，認為他很適合到中山、大同為藍營開疆拓土；不過，李易儒也坦言，過去他的重心都在大安區，現在要換到另個選區，起步的確比較慢，他也必須要付出加倍的認真與努力，初選只剩下最後一個月了。

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