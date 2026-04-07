鄭麗文赴中 童子瑋：對國民黨沒有加分

民進黨基隆市長參選人童子瑋接受媒體專訪，認為鄭麗文此時訪中對國民黨沒有加分。（童子瑋辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文今天帶團赴中，民進黨基隆市長參選人童子瑋認為，幾年前中共總書記習近平就已經提出，一中就是一個中國，沒有中華民國的生存空間，現在以一中二表去訪問中國，就沒有一中二表，是一中一表還是一中同表？很多國民黨對這樣的路線有非常大的問號？他認為鄭麗文這個時候打這張牌不會對國民黨加分。

童子瑋今天中午接受匯流新聞網節目主持人黃光芹專訪，針對鄭麗文赴中國一事，童子瑋表示，鄭麗文赴中，有多少縣市長敢附和，都沒有立委陪同？他從政治角度的觀察，以國民黨這種傳統的百年大黨，如果沒有那麼多人去應聲，就代表鄭麗文個人的意志已經超越了黨的意志。而且在國會裡不審預算，然後黨主席赴中國談一中，沒有多少縣市首長敢站出來著墨。

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童子瑋指出，前幾年習近平主席就已經提出來，一個中國是沒有中華民國的空間，現在的中華民國國軍、將領心中會怎麼想，他在基隆眷村遇到許多海軍退休軍官，大家對這條路線很有疑慮，他個人覺得是不好。

過去的國民黨是在守護中華民國，現在是民進黨在守護中華民國，鄭麗文卻把中華民國拋棄，習近平就已說過沒有中華民國的空間，現在就沒有「一中各表」，只有「一中一表」甚或是「一中同表」。

童子瑋指出，國民黨在國際關係上批評民進黨，但卻往傾中路線靠攏，且鄭麗文是黨主席，無法代表政府，鄭麗文能談出和平嗎。他不認為鄭麗文此時打出這張牌能對國民黨加分，且國民黨的人這樣的路線有非常大的問號？他覺得鄭麗文多去幾次中國，對他的選舉應該很有幫助吧。

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