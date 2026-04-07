分析鄭習會 CNN：國民黨讓中國對台保持影響力、孤立民選政府

中國國民黨主席鄭麗文7日在中央黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，說明訪中的目的。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今（7日）上午率團出訪中國，預計將和中國國家主席習近平會晤，《CNN》對此刊出分析文章，直指國民黨讓中國在台灣保持政治影響力，並且孤立民選政府。

據《CNN》報導，台灣向來存在2種爭論，亦即是要依賴美國來保障自身安全，還是應該嘗試和中國接觸來緩解緊張局勢，隨著伊朗戰事爆發後讓這個爭論再度浮出水面，畢竟假如同時有多場危機爆發，美國能維持多少精力處理是個問題。

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報導指出，在這樣的情況下，台灣反對黨國民黨主席鄭麗文展開6天的中國行，並且將和習近平會晤，她將此次訪問定位為和平之旅，宣稱是緩解中、台緊張關係的第一步。

《CNN》表示，中國軍機和艦艇幾乎每天都在台灣附近活動，持續施壓和試探台灣反應，同時還拒絕與台灣執政黨（民進黨）接觸，台灣官員更透露中國試圖散播假訊息影響輿論，

《CNN》說，民進黨不接受一個中國原則的「九二共識」，因此和中國領導層溝通管道被切斷。至於國民黨則採取了不同的立場，接受「九二共識」作為雙方對話的基礎，這也是其黨主席能和習近平會晤的原因。

對中國來說，這種差異化使得中國能夠在台灣政治中保持影響力，並且孤立民選政府（民進黨政府）。台灣民眾對此大多都心知肚明，許多人都不相信中國方面的承諾，特別是在所謂「一國兩制」的香港遭到鎮壓後。

不過，《CNN》指出，鄭麗文自去年接任國民黨主席以來，一直試圖包裝出務實方針，在宣布此次訪中行程時遭遇外界質疑，她對此強調兩岸關係、對美關係都同樣重要，沒有二擇一，也沒有孰重孰輕的問題，「小孩子才做選擇，台灣全部都要」。

鄭麗文此舉引起一些民眾的共鳴，他們雖然並未消除對中國的懷疑，卻也相當擔心中、台發生衝突，這使得國民黨能夠將雙方領導層接觸一事，定位為降低衝突風險的唯一途徑。

當然，也有部分民眾對鄭習會沒有太多期望，居住在台北市的30來歲蔣姓女子透露，即使兩岸緊張局勢看似能夠緩和，也有可能只是暫時的，因為中國最根本的態度並未改變。

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