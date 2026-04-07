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    首頁 > 政治

    傳徵召魏平政、謝衣鳯卸主委拒升官 國民黨彰化縣長人選撲朔迷離

    2026/04/07 15:19 記者張聰秋／彰化報導
    立委謝衣鳯的爸爸謝新隆（中）澄清他沒有和國民黨副主席李乾龍會面，沒有談過選舉的事情，請外界不要過度解讀與聯想。（記者張聰秋攝）

    立委謝衣鳯的爸爸謝新隆（中）澄清他沒有和國民黨副主席李乾龍會面，沒有談過選舉的事情，請外界不要過度解讀與聯想。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長提名人選傳聞徵召前國民黨考紀會主委、律師魏平政，但黨主席鄭麗文今天上午已出訪中國，人選須等鄭麗文回台才可望明朗，黨中央今公布人事調整，立委謝衣鳯卸任黨部主委調任副秘書長，但謝衣鳯已婉拒，謝衣鳯的爸爸謝新隆對此表示沒有意見，他強調，有關縣長人選，他尊重黨中央的意見和安排。

    國民黨副主席李乾龍日前南下協調縣長提名人選，冒出徵召第四人（魏平政）的風波持續延燒，謝新隆今接受本報記者電訪表示，最近他沒有和李乾龍會面，也沒有談過選舉的事，沒有的事就不要斷章取義，女兒衣鳯的職位異動他沒有意見，至於縣長人選，他尊重黨中央的意見和安排。

    謝衣鳯的弟弟、彰化議長謝典霖透過其發言人轉述對黨中央的人事調查，發言人呂羿潔說，議長目前以議會職責為優先，全力投入下一個議期相關準備工作；至於姊姊的決定（指謝絕副秘書長）我們予以尊重，也期盼社會各界理性看待，現階段不再多作評論。

    明天將接任彰化縣黨部主委的全國農會理事長蕭景田說，人事是黨中央發布，要接或不接還是另有其他想法，要問當事人，外人不便表示意見。

    在鄭麗文出國、謝衣鳯謝絕新職還表明不放棄的情況下，縣長提名人選最後出線者，在各方勢力較勁，與地方基層對「空降」反彈力道超乎黨中央預期下仍陷膠著，發展撲朔迷離。

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