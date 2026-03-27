國台辦批綠色恐怖援柯文哲！粉專酸：最強「共匪隊友」來了

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

台北市前市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京涉犯京華城案於昨日分別被判處17年、10年有期徒刑，中國國台辦昨（26日）晚回應，批評「賴清德當局打壓政治異己，施行『綠色恐怖』，多行不義必自斃」。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽」反諷表示，「國台辦確實是柯文哲最『強而有力』的隊友」。

粉專「峰狂打臉94爽」今日發文並附上諷刺梗圖，圖卡內容顯示「柯文哲指稱民進黨是『共匪』，然後真正的『共匪』就幫柯文哲說話了。國台辦指出：民進黨綠色恐怖、打壓異己」。「峰狂打臉94爽」揶揄地說，「國台辦確實是民眾黨與柯文哲最『強而有力』的隊友」。

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網友看到貼文後紛紛開酸，有人說「厚顏無恥！」、「此地無銀三百兩……」、「真的是豬隊友！此時不亂說話很難嗎？」、「本身共產黨卻說他人是共匪？所以共產黨是負面的反義的邪惡的不被認同的政黨，而共產黨卻支持你」。

另，有關國台辦針對柯文哲案相關評論，陸委會昨表示，中華民國的司法案件由司法機關獨立審判，不用中共指指點點，更不用企圖撈取統戰好處。

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粉專「峰狂打臉94爽」今日並附上諷刺梗圖。（圖擷自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）

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