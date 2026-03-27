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    首頁 > 政治

    柯文哲判17年免退黨、無黨紀處分 黃國昌稱不會處理被政治迫害同志

    2026/03/27 12:21 記者李文馨／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，外界關注，民眾黨是否會祭出黨紀處分。民眾黨主席黃國昌今天表示，柯文哲案為民進黨政府的政治追殺、政治迫害，因此「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。

    台北地方法院2024年依「貪污治罪條例」一審判處新竹市長高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，高當天宣布退出民眾黨；直至二審，高等法院去年12月改判貪污部分無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，高虹安依法復職新竹市長，目前仍為無黨籍。

    媒體今天關切，柯文哲一審遭判刑17年，是否要自主退黨或面臨黨紀處分等問題。黃國昌說，柯文哲的案子，當初民眾黨緊急應變小組就已經清楚定調，這是來自於民進黨政府對柯文哲的政治追殺、政治迫害，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。

    黃國昌指出，黨紀問題是在處理有關於違反黨內相關廉政倫理規範，不會拿來處理被民進黨政治迫害、司法追殺的黨內同志。

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