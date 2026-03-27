顏慧欣辭職信曝光 顏父友人揭露職場霸凌事證

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠、工作不愉快，陸續有顏慧欣辭職信在媒體曝光。（資料照）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭長官排擠、職場霸凌，陸續有顏慧欣辭職信曝光，以及顏父顏慶章友人投書媒體揭露罷凌案，對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序。

顏慧欣在辭職信寫到，「實際參與行政院貿辦（OTN）的工作後，職心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」

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「又OTN自2007年設立至今已逾18年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。職雖一再提出建言，但始終未獲接納。身為副手，職也反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向鈞長報告這些情況。後因台美關稅談判開始，職權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。」

另外，顏慶章友人投書媒體提到，顏慧欣到經貿辦報到時，因總談判代表楊珍妮在開會，所以秘書讓她先進原本為副總談判代表準備的辦公室，結果楊珍妮知道後在顏慧欣面前對秘書大發雷霆下馬威。

在與美國談判時我方代表可以派4人參加，除了主談人鄭麗君外，楊珍妮要2位記錄人員陪同，把副總談判代表排除在外；記錄人員認為顏慧欣不但專業，更有豐富國際交涉與談判經驗，為何不讓她入內再加一位記錄即可，但沒被楊珍妮接受。

友人並強調，「權威人士並告知，顏慧欣曾向賴總統面報她遭遇的困境，賴總統請她相忍為國，基層人員不敢開罪上司，領導階層又官官相護，難道這就是台灣高層政治文化常態」？

對此，李慧芝今（27）日表示，行政院長卓榮泰十分重視，已指示啟動事實釐清程序，並依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及「行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點」等相關規定，將由本院「安全及衛生防護委員會」之外部委員，就相關事實進行必要釐清。

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