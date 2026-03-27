戰友顏慧欣辭世爆生前遭職場霸凌 鄭麗君哽咽淚灑立院

行政院副院長鄭麗君27日赴立法院列席，會前受訪。（記者廖振輝攝）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，享年53歲，傳出她生前在經貿辦遭遇長官排擠、職場霸凌。行政院副院長鄭麗君今（27日）在立法院被問及此事時，數度悲慟哽咽並當場落淚，強調顏始終是最佳戰友，行政院有責任加以調查了解實情。

媒體今天披露，顏慧欣2月曾向行政院長卓榮泰遞出辭呈，內容提及她實際參與經貿辦工作後頗感憂慮，例如對於加入CPTPP的執行層次充滿消極敷衍，無具體計畫與時程，她多次提出建言不僅未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥；經貿辦完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層，在決策流程與公文查考制度上也有待強化。

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立法院會今繼續進行施政報告總質詢，鄭麗君會前被媒體詢及顏慧欣事件時，一度難過地眼眶泛淚、數度哽咽。鄭表示，自己心情還是非常難過，顏慧欣是非常優秀的國際經貿長才，一直非常欣賞其專業和才華，在談判團隊中也始終是最佳戰友。

談及此處，鄭麗君再度悲從中來，「從知道她離世到現在......每一天，對不起，一想到她，我就非常地難過跟不捨，心裡也對她滿滿的......感念跟感謝。」

鄭麗君說，自己非常謝謝顏慧欣，無論是對台灣國際經貿關係的研究，以及其專業論述、工作熱忱，對台灣的使命感，要深深感謝她對台灣、對國家所有的付出跟貢獻，這個付出貢獻不只是在談判團隊，而是她從擔任學者，一直到身為政府各單位顧問、加入政府團隊，身為台灣美國事務委員會主委、擔任談判團隊的副總談判代表，始終是這麼地專業、堅毅，這麼地為台灣努力而付出，不論於公於私都要感謝她所有的付出和傑出的貢獻。

鄭麗君表示，知道消息之後，大家非常地難過不捨，尤其是這幾天看到一些網路訊息和媒體報導，這兩天卓揆也讓自己看了顏的辭職信，心中有更多的不捨。卓已指示行政院依據相關辦法啟動調查程序，也特別指示依照行政院安全衛生防護委員會的運作，請外部委員參與調查，了解整個實際情況。

媒體追問，過程中是否感受到，顏慧欣被行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮用孤立方式進行霸凌。

鄭麗君回應，這場談判不是傳統的經貿談判，必須在短時間內完成台美談判，談判的工作非常地緊湊，在進入談判工作之後，自己和顏慧欣比較多是參與會議的討論互動，顏沒有個別表達在經貿辦裡的工作情況。

鄭麗君說，看到相關訊息和報導，無論如何，行政院有責任來加以調查了解；現在已經啟動調查，會來了解實際情況，也要向顏慧欣的家人表達最大慰問，行政院在加以了解、調查之後，也會讓社會了解。

行政院副院長鄭麗君。（記者陳政宇攝）

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