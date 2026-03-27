民眾黨發文喊329上凱道被灌爆！看不見小草

前台北市長柯文哲（圖左）涉京華城、政治獻金等案26日一審宣判，被合併判處17年有期徒刑，民眾黨為此揚言要在329上凱道抗議。圖右為現任主席黃國昌。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案26日一審宣判，被合併判處17年有期徒刑，民眾黨為此揚言要在329上凱道抗議，不過在民眾黨臉書下方遭網友洗版諷刺「上凱道挺貪污」、「現場會擺個100台飛輪嗎？我帶人去踩」、「有時間上凱道不如整理一下爛帳吧」，而過往時常跳出來幫忙反駁的小草則是集體消失。

針對柯文哲因京華城弊案被判17年，民眾黨昨在臉書發文，內容提及「台灣民眾黨主席黃國昌表示本黨絕對不會因此退縮、我們將更加團結起身行動，黃國昌號召全國支持者，本周日（3/29）上凱道、為柯文哲創黨主席與被踐踏的台灣司法討公道，請賴清德總統與民進黨不要迴避、勇敢出來面對，台灣民眾黨會堅定站在第一線，向綠色威權對抗到底」。

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在民眾黨該則發文下方，網友紛紛批評「橘子會出席嗎？」、「貪污還可以那麼理直氣壯真是史無前例」、「我也認為司法不公，刑期真的判太少了」、「上凱道，阿堯（指柯文哲兒子柯傅堯）會一起來嗎？」、「我沒210萬 , 就不參加了」、「明顯的證據還都還能硬拗政治迫害，果然人無恥最勇」、「好了沒！？有貪就有貪，涉案人員都認罪了」、「可不可以不要再操弄無辜的支持者，讓他們好好過自己的生活？」

而過往常會在社群幫忙跳出來反駁的小草，在該則發文下方則是幾乎看不到，民眾黨新科立委蔡春綢雖留言稱「上凱道喚回缺席的公道」，也隨即被網友砲轟「妳的腦袋還好嗎？這麼明顯的對錯分不清？」、「這種等級的指控，不走法律程序只在媒體講，說服力在哪？」

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