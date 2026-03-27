動員小草上凱道挺柯文哲 詹凌瑀：黃國昌最在意的是不被邊緣化

眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。柯文哲召開記者會痛批司法淪為政治工具，程序正義蕩然無存。柯文哲（左）更直接向總統賴清德嗆聲「我絕對不會投降、絕對不會屈服」。右為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

京華城案台北地院昨（26日）一審宣判，前台北市長、前民眾黨主席柯文哲合併判處17年徒刑。柯文哲、民眾黨現任黨主席黃國昌昨晚召開記者會，黃國昌在會中高喊今早將發布全國動員令，召集小草們後天下午上凱道、討公道。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌現在最在意的，是不要被邊緣化，才不是柯文哲要坐幾年牢，或許阿北一直蹲在牢裡，才是他最想要的。

詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌現在喊上凱道，看起來很激動，其實他真的是為阿北嗎？有腦的人都知道他在打什麼如意算盤，柯文哲被判17年，這麼大的事情，黃國昌直接開記者會、丟出動員令。節奏又急又快，為什麼呢？因為要搶話語權。

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詹凌瑀指出，最近的狀況大家都看在眼裡。柯文哲一從北所出來，版面幾乎都被他拿走，全台跑透透，討論度也跟著回來。反觀黃國昌，當了黨主席，卻越來越沒有聲量，很多時候甚至連存在感都沒有。

詹凌瑀直言，現在這個案子，剛好給他一個可以重新站到舞台中央的機會，所以他現在動作很大，但不太像是在處理一個政黨面對重大判決的狀態，比較像在幫自己搏版面，多看幾次就會發現，黃國昌現在最在意的，是不要被邊緣化，才不是柯文哲要坐幾年牢，或許阿北一直蹲在牢裡，才是他最想要的。

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