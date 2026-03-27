三中案吞2.8億判3年半！蔡正元北檢報到 入監前捲褲管秀電子腳鐐

蔡正元在支持者與主持人的鼓動下，突然俯身捲起褲管，向鏡頭展示腳踝上的電子監控設備。（記者叢昌瑾攝）

前國民黨立委蔡正元涉入「三中案」，被控侵吞阿波羅公司資產約2.8億元，全案歷經一、二審，依業務侵占罪判處3年6月有期徒刑，成為三中案唯一有罪。今上午他在網紅館長及支持者陪同下至台北地檢署執行科報到，入監前當眾捲起褲管，展示腳踝上的電子監控設備，強調自己從未想過逃亡，現場支持者見後，隨即高喊「清清白白！」

蔡正元神情平靜，面對媒體詢問是否感到委屈時他回應，自己對判決結果仍感不服，並強調從未有逃亡念頭。隨後，蔡正元在支持者與主持人的鼓動下，突然俯身捲起褲管，向鏡頭展示腳踝上的電子監控設備：「大家看清楚，這就是電子腳鐐！我蔡正元這輩子從來沒有想過要逃亡，我天天準時報到，這證明了我的坦蕩。」眾多支持者見狀，紛紛高喊「清清白白」、「蔡委員加油」、「司法不公」。

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本案起於2003年政府推動「黨政軍退出媒體」政策，國民黨當時透過華夏公司出售中視、中廣及中影（三中）股權予中時集團。2006年間，民進黨質疑交易價格過低，涉及賤賣黨產，最高檢特偵組調查後曾認定交易尚屬合理而結案。

其後，台北地檢署接獲告發重啟偵辦，依特別背信等罪起訴前總統馬英九等6人。歷經多年審理，一、二審均認定馬英九、張哲琛、汪海軍等人無罪，僅蔡正元因涉及業務侵占罪及違反商業會計法，判處有期徒刑3年6月定讞。二審另改判沒收蔡正元犯罪所得新台幣2億3919萬元，並追加對其妻洪菱霙名下4113萬元宣告沒收。

蔡正元今將在檢察官完成身分確認程序後，由法警戒護搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。

蔡正元今將在檢察官完成身分確認程序後，由法警戒護搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

蔡正元今將在檢察官完成身分確認程序後，由法警戒護搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

蔡正元今將在檢察官完成身分確認程序後，由法警戒護搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

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