馬英九質疑蕭旭岑、王光慈人事案 李德維：董事會會議紀錄都有詳實紀載

馬英九基金會今天召開董事會，討論是否將前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律一事送司法處理。董事之一的國民黨中常委李德維會前受訪。（記者田裕華攝）

馬英九基金會今天召開董事會，討論是否將前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律一事送司法處理。董事之一的國民黨中常委李德維會前受訪表示，尊重董事的共同決議，對基金會有重大影響的事務，大家必須好好深思熟慮，依據既有的事實來做判斷會更好。

據了解，在現任基金會執行長戴遐齡接任前，原由董事高華柱接任執行長，但對於蕭旭岑、王光慈的處理方式與「有心人士」態度不同，不到一週就決定離開執行長一職。而今天高華柱也未現身參加董事會。

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被問及上次與馬英九見面時間，李德維說，去年底董事會有個餐敘，也召開了相關董事會，的確跟馬英九有過餐敘以及召開董事會。那次有談到，由於蕭旭岑接任國民黨副主席，當時董事會同意由王光慈接任執行長，當時董事會的會議紀錄裡面應都有詳實的記載，這部分沒有問題。馬英九當時語帶輕鬆表達，表示他有識人之明，大家應該給他（指自己）多些鼓勵跟嘉獎。

媒體詢問是否運用司法手段開鍘蕭旭岑，李德維說，要尊重所有董事的共同決議，對基金會有重大影響的事務，大家必須好好深思熟慮。他認為，所有董事都是抱著正面心態，怎麼樣把基金會做好，這是最重要的。媒體詢問送交司法會不會太過頭？要看目前內部有沒有相關行政調查，拿出的資料如何，在還沒有看到的狀況下，妄自非議也不恰當。

關於藍營內部認為不應該啟動司法程序，李德維說，這是另外一回事，馬英九基金會是一個財團法人，如何依據既有的事實來做判斷，恐怕更好。他在開會之前，還沒看到相關的資料，所以這個部分沒有辦法回應。

至於蕭旭岑稱此事為有心人士操弄，李德維說，每個人都會有自己的想法跟說法，靜待董事會開完後，很多東西看了後才更了解。

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